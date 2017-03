Wasser weg statt Wasser marsch In der Kita Böhrigener Straße sollen alte Trinkwasserleitungen erneuert werden. Dafür ist eine Schließzeit nötig.

Noch fließt das Wasser, mit dem sich Theo (vorn) und die anderen Kinder des Zwergenlandes die Hände waschen, durch alte Trinkwasserleitungen. Sie sollen erneuert werden. Dafür muss die Kita kurzzeitig schließen. © André Braun

Das Zwergenland, so heißt die Kindertagesstätte an der Böhrigener Straße in Roßwein, wird in diesem Jahr von Handwerkern „heimgesucht“. Die Stadträte haben Geld dafür freigegeben, dass es mit der Modernisierung des Hauses weitergehen kann. Gibt es noch Zuschüsse vom Landkreis dazu, dann haben die Bauleute noch mehr zu tun.

Fest eingeplant ist zunächst die Erneuerung der Trinkwasseranlage. Die ist bisher nur im Anbau neu, wo später Platz für Krippenkinder geschaffen worden ist. Um überall gleich gute Bedingungen zu bieten, sollen die alten Leitungen und Anschlüsse erneuert werden – auch, um gesetzliche Vorgaben und Anforderungen einzuhalten. Dafür ist es ebenfalls nötig, Anschlüsse zur Heizungs- und Sanitäranlage auszutauschen. Die Kosten dafür liegen bei rund 26 500 Euro. Knapp 12 000 Euro muss die Stadt Roßwein aus eigener Kasse bezahlen und will dafür die investiven Schlüsselzuweisungen nutzen. Den etwas höheren Förderanteil gibt der Freistaat über das Investitionskraftstärkungsgesetz dazu.

Beteiligt sich auch der Landkreis Mittelsachsen mit einer Finanzspritze, dann kann in den Sanitärbereichen noch mehr modernisiert werden. Im Keller ist ein Sportraum untergebracht. „Der benötigt einen ordentlichen Fußboden“, sagt Bauamtsleiterin Petra Steurer. Auch in Sachen Wärmedämmung gebe es an dieser Einrichtung Nachholbedarf. Der Landkreis fördert die Modernisierung in Kitas mit 55 Prozent der Kosten. Auch da will die Kommune den Eigenanteil aus den investiven Schlüsselzuweisungen bestreiten.

Kein Urlaub für die Handwerker

Wie bei den Arbeiten in Niederstriegis will das Bauamt versuchen, die Arbeiten im Paket auszuschreiben, damit nicht mehrere Baufirmen den Ablauf in der Einrichtung durcheinander bringen. Einschränkungen werden nicht ausbleiben – und wahrscheinlich auch eine Schließzeit, wie Hauptamtsleiterin Michaela Neubert sagt. „Es wird nötig sein, das Wasser während der Arbeiten wegzunehmen. Dann wird kein Kindergartenbetrieb möglich sein.“ Auf die Möglichkeit einer dreiwöchigen Schließung seien die Eltern erst einmal vorbereitet und eingestellt worden. Werde dieses Zeit nicht benötigt, könnten die Kinder möglicherweise schon früher wieder betreut werden. Die Stadt möchte versuchen, die Bauarbeiten in die Sommer- und Ferienzeit zu legen, damit die Eltern möglichst wenig umplanen müssen.

In der Kita Zwergenland können 55 Mädchen und Jungen vom Krippenalter bis zur Einschulung betreut werden. Die Einrichtung ist eine von sechs, die es mit dem Hort im Stadtgebiet von Roßwein sowie in den Ortsteilen Gleisberg und Niederstriegis gibt. Die Kitas befinden sich überwiegend in Trägerschaft der Stadt Roßwein, nur die Unter den Linden wird von der Volkssolidarität Döbeln geführt. Eine Besonderheit, auch in der Region, ist die Waldkindergartengruppe, die zur Kita Bussibär gehört.

zur Startseite