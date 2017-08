Kanurennsport Wasser von allen Seiten Bei der Sachsenmeisterschaft in Westewitz sind die Sportler vom Wetter nicht verwöhnt worden. Aber das hat nichts gemacht.

zurück Bild 1 von 2 weiter Im strömenden Regen kämpfen bei den K4 der Jungs die Starter um den Sachsenmeistertitel. © Dietmar Thomas Im strömenden Regen kämpfen bei den K4 der Jungs die Starter um den Sachsenmeistertitel.

Stolz präsentieren die Döbelner Nachwuchskanuten Lennox Meding (von rechts), Alissa Müller und Hanna Herrmann ihre Medaillen.

Am Tag nach der Sächsisch-Thüringschen Sachsenmeisterschaft der Rennkanuten nimmt Markus Hoffsky, Abteilungsleiter beim ESV Lok Döbeln, das über das ganze Wochenende vorherrschende Wetter locker, auch wenn der Regen – speziell am Sonntag – teilweise von allen Seiten kam. „Es ist ja nicht ungewöhnlich, auch bei anderen Regatten. Und die Fußballer spielen doch auch, wenn es regnet“, sagte er und resümierte eine insgesamt gelungene Veranstaltung mit einem Starterfeld von über 400 Sportlern.

Über die Bühne zu bringen sei so eine Sache natürlich nur mit den zahlreichen Helfern, die sich zur Verfügung stellen. „Klar es kostet viel Zeit und Kraft. Aber wir sind viele Mitglieder im Verein, ohne die wir es natürlich nicht schaffen würden“, lobt der Abteilungsleiter seine Helfer, die sich nach der Frühjahrsregatta bereits das zweite Mal in diesem Jahr zur Verfügung stellten, und für einen reibungslosen Ablauf sorgten. Und so freute sich Hoffsky über viel Lob. Bereits kurz nach der Veranstaltung hatten Dresdner Sportfreunde auf Facebook gepostet: „Es war wieder alles super!“ So eigentlich wie immer bei Döbelner Veranstaltungen auf der Westewitzer Regattastrecke.

Von den guten Bedingungen profitierten auch die insgesamt 17 Starter vom ESV Lok Döbeln und holten einige Medaillen. Hanna Herrmann im K4 der Schüler C sogar die goldene, außerdem Bronze im K1, ebenso wie Alyssa Müller, die im K1 ebenfalls Bronze gewann. Bei den Jungs der Schüler C gewannen Lennox Meding und Jonas Prechtl im K1 jeweils Silber. Das gute Abschneiden komplettierte Anna Mai und Lisa Schlesinger bei den Schülern B mit Silber im K2 sowie Leon Gerndt bei den Schülern B im K2 mit Bronze. Zudem gewannen Lisa Schlesinger, Anna Mai, Johanna Funke, Sarah Winkler und Francis Dietze mit dem Mittelsachsenprojekt der Schüler C im K4 und fahren zur Deutschen Meisterschaft Ende August in München.

