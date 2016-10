Wasser und Wein 3 000 Läufer gingen beim Elbtal Weinlauf an den Start und legten bis zu 30 Kilometer zurück. Der Regen störte die wenigsten.

Wer die zwölf Kilometer lange Strecke gewählt hat, lief elbaufwärts Richtung Coswig. Beim Verpflegungspunkt hinter der Bosel gab es trotz schlechtem Wetter einen wunderbaren Blick. Fotos: Anne Hübschmann

Die Kaulsdorfer Wanderfreunde aus Berlin waren bereits zum dritten Mal dabei und ließen sich vom miesen Wetter nicht die Laune verderben.

Am Verpflegungsstand an der alten Bosel konnte man in zufriedene Gesichter schauen. Es gab nicht nur Wein, sondern auch Leckereien wie Kuchen und Fettbemmchen.

Bahnhof Meißen. Kurz nach halb neun. Ein Schwung ankommender Fahrgäste entlädt sich aus den Türen der Bahnhofshalle Richtung Altstadt. Den Ton gibt eine Gruppe von 13 Frauen an. Es wird sich angeregt über die anstehenden Ereignisse unterhalten. Die ersten Läufer schälen sich aus der Menge und passieren die anderen. Ihr Ziel: Das Festzelt an der Verkehrsgesellschaft Meißen, Hafenstraße. Dort herrscht schon reges Treiben. An der Ausgabe der Startnummern bildet sich eine kleine Menschentraube. Der Regen nimmt zu. Graue Wolken verdunkeln den Himmel. Viele Läufer sind gewappnet. Überall sind Schirme und Ponchos zu sehen. Nur einige Hartgesottene haben die Jacke heute zu Hause gelassen. Darunter eine Gruppe Männer. Allesamt in Kilt und Plaid gekleidet, trotzen sie dem britischen Wetter.

Ein Schwall heiße Luft begrüßt jeden, der ins Festzelt eintritt. Im Eingangsbereich stehen die Wartenden dicht gedrängt. Die einzelnen Gespräche vereinen sich zu einem monotonen Summen. Kurz vor halb zehn verstummen die Gespräche. Der Spielmannszug Zabeltitz marschiert in strammer Formation hinein ins Zelt. Er bringt sich im hinteren Teil in Stellung. Beim Anstimmen des Liedes YMCA ertönt ein erster Jauchzer aus der Menge. An einem der zahlreichen Biertische machen sich elf Laufkumpanen an die erste Flasche Sekt. Die meisten sind aus Berlin angereist.

Um kurz vor zehn leert sich das Zelt. Viele begeben sich in Startposition. Es hat aufgehört zu regnen. Ein Hobbyruderer verrät: „Das Wetter ist nicht immer so, sonst hätten wir es nicht geschafft, uns jedes Jahr zu motivieren.“ Vor dem Startbereich nimmt ein Mitglied des Schützenvereins Aufstellung. Um Punkt 10 Uhr ertönt der Startschuss. Begleitet von den optimistischen Wetteraussichten des Moderators geht es gemächlichen Schrittes auf die Strecke. Keiner eilt. Unter den Kapuzen, Schirmen und Ponchos erblickt man gut gelaunte Menschen. Ein Mann mit Kind in der Kraxe lächelt breit. Er hält ein halb geleertes Bier in der Hand. Der Spielmannszug gibt das Tempo vor. Nach zehn Minuten lässt der Strom nach. Zu den Nachzüglern zählen vier Besucher. Sie sind aus der Meißner Partnerstadt Fellbach zugereist. Ein Stück weiter hat sich eine Gruppe Trommler mit ihren Blechtonnen in Stellung gebracht. Dröhnend hallen die Schläge an den Wänden wider.

Elbaufwärts geht es schon heiter zu. Das große Verpflegungsteam hat alle Hände voll zu tun, die ankommenden Teilnehmer zu versorgen. Der Wein fließt in Mengen. Getrunken wird meist aus den neu erworbenen Weinbechern. Nach einer Stunde lässt der Ansturm erst einmal nach. „Die kommen wieder“, prophezeit einer der Helfer mit einem wohlwollenden Lächeln. Einige Kilometer weiter steht das Zelt des SV Elbland Coswig – Meißen an der Alten Bosel. Kurz nach zwölf hat sich hier eine meterlange Schlange gebildet. Ob Hund, ob Kind, alle warten geduldig auf die nächste Verpflegung. Ein Regenschauer zieht vorüber. Schirme öffnen sich in Sekundenschnelle. „Das Wetter stört uns nicht“, berichtet eine Teilnehmerin aus Riesa. Eine Station weiter am Schwalbennest hat der Pächter Johannes Schneider den ein oder anderen Rat für die ankommenden Läufer.

Schon gegen 13 Uhr sind die ersten Läufer zurück im Ziel. Zur Belohnung gibt es erst einmal Krautnudeln mit Käse. Auf der gegenüberliegenden Seite des Buffets drängen sich die Gäste am Getränkestand. Ein Blick in die Runde verrät, Sekt und Wein werden getrunken. Im Ziel richtet sich ein Mann in Richtung Zelt. Er fordert „Bier, Bier.“ Auch das soll es hier geben. Der Regen treibt immer mehr Läufer ins Ziel. Dort finden sie neben Trockenheit und Wärme vor allem eins: Wasser und Wein.

