Wasser und viel Grün für die Innenstadt Die Altstadt soll einmal von einem Promenadenring umschlossen sein. Planungen für das erste Teilstück wurden jetzt vorgestellt - in drei Jahren sollen sie umgesetzt sein.

So soll der Promenadenring nach seiner geplanten Fertigstellung im Jahr 2020 aussehen. © Visualisierung Promenadenring - plancontext

So sieht es entlang der Marienstraße heute aus (Blick nach Norden in Richtung Postplatz).

Am Dippoldiswalder Platz soll ein historischer Springbrunnen aufgestellt werden. Dieser befand sich bis 2004 auf der Prager Straße.

Den Plan für eine grüne Oase mit Baumreihen, Flaniermeile und Bänken mitten im Zentrum gibt es schon lange. Jetzt werden die Entwürfe für einen Promenadenring konkret. Mit dem westlichen Abschnitt entlang der Marienstraße zwischen Dippoldiswalder Platz und Postplatz soll es losgehen. Am Mittwoch stellten das von der Stadt beauftragte Berliner Landschafts-architekturbüro Plancontext und Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen den Plan für den ersten Abschnitt vor.

Demnach will die Stadtverwaltung am Dippoldiswalder Platz den bis 2004 auf der Prager Straße stehenden Schalenbrunnen von der Bildhauerin Leonie Wirth wieder aufstellen. Am Postplatz soll ein neuer Springbrunnen in der Nähe des Kunstwerks „Panzerkette“ aufgebaut werden. Die beiden Wasseranlagen, so der Plan, soll ein Grünzug mit Lindenreihe, Promenadenweg, zahlreichen Sitzplätzen und einem Band aus Stauden- und Gehölzpflanzen miteinander verbinden.

Wie die Stadt mitteilte, sei auch ein grünerer Postplatz möglich. Dort könnten „dauerhafte Pflanzflächen und Sitzbereiche im Bereich zwischen Waterscreen und Schauspielhaus den Platz beleben“, hieß es in einer Mitteilung am Mittwoch. „Gerade weil die Dresdner Innenstadt immer dichter bebaut wird, soll sie keine steinerne Stadt sein, sondern grün und anziehend“, fügte die Umweltbürgermeisterin hinzu.

Für die Finanzierung des Projekts kann die Stadt auf übriggebliebene Fördermittel der Bauarbeiten am Kulturkraftwerk zurückgreifen. Das Land hat die Zusage gemacht, dass die drei Millionen Euro an anderen Stellen der Innenstadt genutzt werden können, erklärte bereits Anfang Februar Stadtplaner Matthias Flörke-Kempe im Ortsbeirat. Demnach könnten schon im kommenden Jahr die Arbeiten beginnen und bis 2020 der erste Abschnitt des Promenandenrings fertig sein. Die Stadträte stimmen im März über das Projekt ab.

Weitere Teilabschnitte sollen folgen und sich einmal zu einem Promenadenring um die historische Altstadt schließen. Über die Flanierrunde zwischen Hasenberg, Rathausplatz, Dippoldiswalder Platz, Postplatz und Zwinger wird schon seit etwa 20 Jahren diskutiert. „Den ersten Schritt wollen wir nun mit dem westlichen Promenadenring machen“, so Jähnigen. Durch das Projekt sollen „attraktive Aufenthaltsbereiche und Spazierwege unter Alleen entstehen“sowie der Innenstadtrand mit dem äußeren Stadtgebiet verbunden werden. (fsc/SZ)

›› Präsentation: Westlicher Promenadenring (pdf)

