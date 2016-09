Wasser und Farbe für das Mahnmal Anita Heiden engagiert sich für das Denkmal der Gefallenen des Ersten Weltkriegs in ihrem Heimatort Ober Prauske.

Anita Heiden hat sich vorgenommen, die Inschriften am Denkmal für die Gefallenen im Ersten Weltkrieg in ihrem Heimatort Ober Prauske zu erneuern. © Bernhard Donke

Ober Prauske. In den 1920er Jahren wurde ein Denkmal mit Ehrenhain zum Andenken an die gefallen Väter, Söhne und Brüder im Ersten Weltkrieg (1914 bis 1918) aus der Gemeinde und dem Guts-Bezirk Ober Prauske von der Bürgerschaft Ober Prauske errichtet. 12 gefallene Männer hatte der damals ungefähr 200 Einwohner zählende Ort im Ersten Weltkrieg zu beklagen.

Sie alle liegen in fremder Erde von Russland, Belgien, Frankreich und Serbien. Doch wie das so ist: Mit den Jahren verblasste die Inschrift und man konnte kaum noch etwas erkennen. Diesen Verlust wollte Anita Heiden, eine gebürtige und heimatbewusste Ober Prauskerin, die auch seit ihrer Kindheit hier lebt, nicht länger hinnehmen. Bekannt ist sie auch als Geschichten- und Gedichteschreiberin über ihre Oberlausitzer Heimat und insbesondere die Region der „Hohen Dubrau“.

„Ich selbst habe hier einen Vorfahren aus meiner Familie als Gefallenen in der Inschrift stehen. So ist auch das persönliche Interesse vorhanden, die Inschriften wieder mit neuer Farbe zu versehen. Aber was noch viel wichtiger nach meiner Ansicht ist, dass dieser Gedenkstein auch als Mahnmal für uns und weitere Generationen erhalten bleibt“, sagt die Ober Prauskerin. Das Mahnmal solle stets daran erinnern, dass solch ein Völkermorden wie vor 100 Jahren in Europa nie wieder über die Menschen in der Oberlausitz kommen darf. „Wir sollten alles daran setzen, dass gerade in diesen Tagen und Wochen das Kriegstreiben gleich wo in Europa und der Welt aufhört. Das, wie es einst mal in einer Nationalhymne hieß, nie wieder eine Mutter ihren Sohn beweinen muss“, sagt Anita Heiden in überzeugenden Ton.

Deshalb hat sie zu Lappen, Bürste und Wasser gegriffen, um zuerst einmal das Denkmal zu säubern. Daran anschließend erneuerte sie mit Farbe und Pinsel die Inschriften. Das alles auf eigene Initiative und auf eigene Kosten. Vom Ehemann Hagen erhielt sie dabei Unterstützung. Das war ja nicht gerade eine Tätigkeit, die in ein oder zwei Stunden erledigt ist. Sie selbst rechnete damit, dass sie dazu gut 16 Stunden benötigen würde. Denn allein schon das Säubern des Gedenksteins und der Inschriften dauerte seine Zeit. Genauso wie das fachgerechte Ausmalen der Inschriften, für das Augenmaß und eine ruhige und sichere Hand benötigt wurde.

