Wasser und Boden analysieren lassen

Die Arbeitsgruppe für Umwelttoxikologie e.V. bietet am Donnerstag, dem 25. Januar, wieder die Möglichkeit an, zwischen 13.30 bis 14.30 Uhr Wasser- und Bodenproben in der Großenhainer Stadtverwaltung, Hauptmarkt 1, Zimmer 10, (1. Obergeschoss) untersuchen zu lassen. Gegen einen Kostenbeitrag kann das Wasser sofort auf den pH-Wert und die Nitratkonzentration untersucht werden. Dazu sollte man frisch abgefülltes Wasser (circa einen Liter) in einer Mineralwasserflasche mitbringen. Auf Wunsch kann die Probe dann auch noch auf verschiedene Einzelparameter, z. B. Schwermetalle oder auf Brauchwasser- bzw. Trinkwasserqualität überprüft werden.

Weiterhin werden auch dieses Mal wieder Bodenproben für eine Nährstoffbedarfsermittlung entgegengenommen. Hierzu ist es notwendig, an mehreren Stellen des Gartens Boden auszuheben, so dass insgesamt etwa 500 Gramm der Mischprobe für die Untersuchung zur Verfügung stehen. (SZ)

Mehr Informationen erhalten Interessierte auch unter www.afu-ev.org

