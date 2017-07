Wasser marsch zum Tag der Sachsen In Vorbereitung auf das große Fest in Löbau ist vieles zu organisieren. Auch genügend Plätze für die Notdurft.

Symbolfoto © Marion Gröning

Der Tag der Sachsen stellt die Stadt und das Organisationsteam vor große Herausforderungen. So müssen nicht nur für die Absicherung der Stromversorgung zusätzliche Notstromaggregate aufgestellt werden. Auch die Wasserversorgung und die Entsorgung des Abwassers müsse geregelt werden, erklärte Löbaus Bauamtsleiter Albrecht Gubsch in der jüngsten Stadtratssitzung. Dort wurde über den aktuellen Stand der Vorbereitungen informiert.

So wird die Bereitstellung von mobilen Toilettenanlagen ausgeschrieben. Für die Ver- und Entsorgung sollen die normalen, vorhandenen Leitungen genutzt werden, so Gubsch. Oberirdisch sollen Entnahmestellen für die Wasserversorgung eingerichtet werden. Auch viele Händler, zum Beispiel die Stände zur gastronomischen Versorgung würden ja Wasser benötigen. Damit alles klappt, stünden die Löbauer Sanitärbetriebe in Bereitschaft für das Festwochenende, so der Bauamtsleiter.

Löbaus Oberbürgermeister Dietmar Buchholz (parteilos) lobte allgemein den Einsatz aller, die an der Vorbereitung des Sachsentages beteiligt sind. „Das ist ein großer Aufwand, der nicht nur am PC erledigt werden kann“, so der OB. Die Kollegen seien auch viel unterwegs, zum Beispiel bei der Akquise von Sponsoren für das Fest.

Es gibt mehrere Arbeitsgruppen, die sich mit den verschiedenen Themenbereichen rund um die Vorbereitung beschäftigen und Konzepte erstellen. Neben der Organisation der Ver- und Entsorgung gibt es auch Mitarbeiter, die sich zum Beispiel mit der Zusammenstellung des Programms und der Auswahl von Händlern und Gastronomen beschäftigen.

zur Startseite