Wasser marsch im Freibad Das Kräutervitalbad in Sebnitz hat ab sofort auch draußen geöffnet. Andernorts läuft die Saison bereits.

Michelle Spahr ließ am Wochenende im Sebnitzer Kräutervitalbad das Wasser fließen. Inzwischen sind die Außenbecken gefüllt. © Dirk Zschiedrich

Am Sonnabend wurde der Hahn aufgedreht. Aus einem dicken Schlauch sprudelte das Wasser in die über den Winter ganz oder teilweise abgelassenen Becken im Außenbereich des Sebnitzer Kräutervitalbades. Dem sind zuvor die jährlichen Ausbesserungsarbeiten vorangegangen. Bis vergangene Woche waren die Fliesenleger bei der Arbeit, tauschten verschlissene und gebrochene Fliesen aus und verfugten die neuen. Aufgrund der lange andauernden Nachtfröste konnten diese Tätigkeiten in den vergangenen Wochen erst kurzfristig durchgeführt werden, wie Tina Sauer vom Sebnitzer Stadtmarketing erklärt.

Im Anschluss wurden die Becken und der komplette Außenbereich des Freibads grundlegend gereinigt. Die Inbetriebnahme der gesamten Aufbereitungstechnik, inklusive der Dosierung der chemischen Zusätze, um die gewünschte Wasserqualität zu gewährleisten, nahm noch einmal zwei Tage in Anspruch.

Jetzt ist der Freibadbereich des Kräutervitalbads in Sebnitz startklar. Ab sofort können sich die Besucher zwischen Sprudelbänken, Wasserpilzen und auf der großen Rutsche austoben oder einfach im Schwimmbecken ihre Bahnen ziehen – vorausgesetzt, das Wetter spielt mit. Auf der anderen Seite der Stadt, im Freibad Hertigswalde, ist die Badesaison schon eine Woche vorher offiziell gestartet. Hier können sich die Gäste zwischen den Schwimmrunden noch beim Beachvolleyball oder Fußball verausgaben. (SZ/dis)

Kräutervitalbad Sebnitz: Freibad geöffnet Montag–Freitag 14—20 Uhr, Samstag 11—20 Uhr, Sonntag 10—20 Uhr, in den sächsischen Ferien Montag—Sonntag 10—20 Uhr; Freibad Hertigswalde: täglich 10–19 Uhr.

