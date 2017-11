Wasser marsch für die Eisbahn Das Team der Stadtwerke präpariert derzeit die Fläche. Das ist echte Millimeterarbeit.

Sebastian Gasch und Sohn Oskar sprühen einen Wasserschleier auf die Kühlschläuche. Auf diese Weise wird bis Mittwoch eine acht Zentimeter dicke Eisschicht entstehen. Die Eisbahn ist ein Highlight des Döbelner Weihnachtsmarktes. © Dietmar Thomas

Döbeln. Oskar hilft seinem Vati Sebastian Gasch beim Präparieren der Spritzeisbahn auf dem Döbelner Obermarkt. Der Vierjährige fühlt sich wie ein Feuerwehrmann. Am Sonntagvormittag um 8 Uhr hat Gasch weitergemacht, womit er und seine Kollegen von den Stadtwerken bereits am Sonnabendabend begonnen haben. „Wir benötigen eine Eisdecke mit einer Stärke von etwa acht Zentimetern. Ich schätze, am Mittwoch werden wir fertig sein“, sagt Gasch. Denn die Eisherstellung ist echte Millimeterarbeit. „Auf eine Fläche von 15 mal 25 Metern haben wir Kühlschläuche verlegt. Wir sprühen das Wasser in einem feinen Nebel auf, warten, bis es anzieht und zu Eis wird. Und dann machen wir so weiter“, erläutert Sebastian Gasch das Prinzip. Je kälter es draußen sei, umso schneller gehe es natürlich. „Wir haben jetzt am Wochenende in Schichten von 8 bis 23 Uhr gearbeitet“, sagt er. Bahn frei heißt es denn ab Freitag, 1. Dezember. Das Warm Up beginnt gegen 13 Uhr. Der tägliche Betrieb dauert bis 17. Dezember.

zur Startseite