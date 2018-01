Wasser marsch! Neue Trinkwasserleitung zwischen Boxberg und Weißwasser geht in Betrieb. Beim Bau wurde eine Million Euro gespart.

Am großen Rad gedreht: Weißwassers Oberbürgermeister Torsten Pötzsch (l.) und Verbandsvorsitzender Rüdiger Mönch öffnen das Ventil für die neue Wasserleitung zwischen Boxberg und Weißwasser am Montag. Mit einem Druck von vier Bar strömt nun aus dem Wasserwerk Boxberg das kühle Nass nach Norden. Seit Dezember befindet sich die Anlage allerdings schon im Probebetrieb. © Joachim Rehle

WZV-Geschäftsführerin Petra Brünner, Verbandsvorsitzender Rüdiger Mönch und Marco Hülse von den Stadtwerken Weißwasser erklären den Gästen bei der Inbetriebnahme der Leitung, wie viele Hürden für den Bau überwunden werden mussten. Sie sind erleichtert, dass das Wasser nun fließt.

WZV-Geschäftsführerin Petra Brünner, Verbandsvorsitzender Rüdiger Mönch und Marco Hülse von den Stadtwerken Weißwasser erklären den Gästen bei der Inbetriebnahme der Leitung, wie viele Hürden für den Bau überwunden werden mussten. Sie sind erleichtert, dass das Wasser nun fließt.

Die Erleichterung, die alle Beteiligten gestern bei der Inbetriebnahme der neuen Trinkwasserleitung zwischen Boxberg und Weißwasser spürten, war riesig. „Wir sind ein großes Stück damit vorangekommen, die Trinkwasserversorgung für unsere Region langfristig zu sichern“, sagte Petra Brünner, Geschäftsführerin des Wasserzweckverbands „Mittlere Neiße-Schöps“ (WZV). Schließlich hat die Realisierung des Projektes, eine gut 22 Kilometer lange Wasserleitung zwischen dem Wasserwerk Boxberg und der Druckerhöhungsstation in Weißwasser zu bauen, in Gänze fast zehn Jahre gedauert, wie sich Ingolf Arnold, Leiter Geotechnik bei der Lausitz Energie und Bergbau AG (Leag), erinnert. Auch das Bergbauunternehmen hat sich an den Gesamtkosten von etwa 7,9 Millionen Euro mit fünf Millionen Euro beteiligt. „Das war ein erster Meilenstein“, sagt WZV-Vorsitzender Rüdiger Mönch. Besonders stolz ist er, dass das Vorhaben etwa eine Million Euro unter den veranschlagten Kosten geblieben ist. „Und das ist ja in der heutigen Zeit nicht selbstverständlich“, wie Weißwassers Oberbürgermeister Torsten Pötzsch (Klartext) mit Blick auf den Berliner Flughafen treffend bemerkt.

Wasser kann nun fließen

Von nun an strömen täglich 800 Kubikmeter Wasser von Boxberg aus ins Leitungsnetz in den Norden des Landkreises. Bislang stammte das gesamte Trinkwasser für Weißwasser, die Verwaltungsgemeinschaft Schleife sowie für Gablenz und Krausch-witz aus dem Wasserwerk in Schwarze Pumpe. Noch heute kommt ein Teil des Wassers dorther, allerdings wird spätestens 2021 damit Schluss sein. Hintergrund sind die Wasserlieferverträge, die einst mit dem Bergbauunternehmen und dem WZV geschlossen wurden, als das Wasserwerk Weißwasser am Schweren Berg wegen des heranrückenden Tagebaus seinen Dienst eingestellt hatte. Diese Verträge laufen aus.

Umso wichtiger war es für alle Beteiligten nun, eine Lösung für die Trinkwasserversorgung zu finden, die ortsnah und tagebau-unabhängig ist. Der erste Schritt dafür war, die Leitung zwischen Weißwasser und Boxberg entlang der B 156 zu bauen. Zunächst war diese Leitung in offener Bauweise vorgesehen. Allerdings hatte man sich bei den Stadtwerken Weißwasser (SWW) und dem WZV dafür entschieden, ein Horizontalspülbohrverfahren anzuwenden, um die Baukosten für die neue Leitung zu senken, wie Bauleiter Marco Hülse von den SWW erklärt.

Hinter ihm liegen anstrengende Monate und Jahre. Einerseits, weil für den Leitungsbau seit Anfang 2017 auch eventuelle Kampfmittel vom Truppenübungsplatz Oberlausitz (TÜP) beseitigt werden mussten. Andererseits waren auch Grundstücksfragen zu klären, weil die neue Leitung Gebiete des TÜP und der Leag berührt. „Wir sind nun optimistisch, dass uns der zweite Schritt für die Trinkwasserversorgung der Region ebenso gelingt“, sagt Marco Hülse.

Noch viel Arbeit in der Zukunft

Denn insgesamt benötigen die etwa 35 000 Einwohner im Altkreis Weißwasser und in Spreetal durchschnittlich 5 400, in Spitzenzeiten im Sommer sogar 10 200 Kubikmeter Trinkwasser. Da reicht die neu geschaffene Wasserversorgung nicht aus. Wenn also Schwarze Pumpe nicht mehr liefert, braucht die Region eine neue Bezugsquelle.

Erwogen werden dazu zwei Varianten: Entweder es wird eine weitere Leitung zwischen Boxberg und Sdier gebaut. Die Kosten dafür belaufen sich nach Schätzungen auf etwa 24 Millionen Euro. Oder es wird Trinkwasser aus dem Uferfiltrat des Bärwalder Sees gewonnen. „Die hydrologischen Untersuchungen hierzu werden derzeit durchgeführt“, erklärt WZV-Vorsitzender Rüdiger Mönch. Ende März soll Klarheit herrschen, welche der beiden Varianten schlussendlich umgesetzt wird.

Sollte die Trinkwassergewinnung über den Bärwalder See erfolgen – man schätzt hier die Kosten auf fünf bis sechs Millionen Euro –, kommt dem Wasserwerk in Boxberg eine noch größere Bedeutung zu. Es ist nie stillgelegt, sondern nur stufenweise entsprechend der demografischen Entwicklung heruntergefahren worden. Studenten der TU Dresden prüfen gegenwärtig, was nötig ist, um das Wasserwerk auf den neuesten technischen Stand zu bringen, wie Petra Brünner erläutert. Denn vom Bärwalder See aus könnte später über Pumpstationen in der Nähe des Radweges Trinkwasser aus dem Uferfiltrat des Sees abgepumpt und über das Wasserwerk Boxberg nach Weißwasser gelangen.

Erste Pump-Versuche sind dazu bereits seit Dezember erfolgt. Nun wird, um dessen Natur und touristische Nutzung nicht zu gefährden, geprüft, ob sich der Grundwasserstand des Sees ändert. Denn es darf nur Wasser aus dem Filtrat unter dem See genommen werden, wenn dessen Wasserstand über 123 Meter bleibt.

