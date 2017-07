Wasser marsch! Immer seltener müssen Brände gelöscht werden. Im Einsatzjahr 2016 der Klingenberger Wehr überwiegt anderes.

Zwischen Edle Krone und Dorfhain brannten Ende Mai circa 1500 Quadratmeter Waldboden. © Archiv/Roland Halkasch

Ein Brand und 28 technische Hilfeleistungen, das ist die Bilanz der Einsätze, zu denen die Feuerwehren im Gemeindegebiet Klingenberg vergangenes Jahr ausgerückt sind. Bis auf Borlas und Beerwalde wurden alle der insgesamt zehn Ortswehren alarmiert, Spitzenreiter ist der Ortsteil Klingenberg mit 15 Einsätzen, danach kommt Höckendorf mit elf. 374 Stunden haben die Feuerwehrleute insgesamt ehrenamtlich geleistet.

Insgesamt 14-mal wurde die Feuerwehr alarmiert, wenn Menschen gerettet bzw. geborgen werden mussten. Darunter fallen aber auch Einsätze, bei denen Verunglückte zum Beispiel aus dem Bach gezogen werden mussten, sagt Erik Wolf, der bei der Gemeinde für Brand- und Katastrophenschutz zuständig ist. Um Sturmschäden zu beseitigten, rückten die Feuerwehrleute viermal aus, außerdem jeweils zu zwei Unfällen, Türöffnungen, Öl- und Wasserschäden. Damit sind die technischen Hilfeleistungen weiterhin Haupteinsatzgebiet, was sich auch in der Ausbildung widerspiegle. Es werde vermehrt geschult, wie etwa Wohnungstüren geöffnet werden, wenn der Rettungsdienst vor verschlossener Tür steht, oder wie hydraulische Rettungsgeräte bedient werden, die zum Beispiel benötigt werden, wenn eingeklemmte Menschen aus einem Auto geschnitten werden müssen, sagt Torsten Schreckenbach (BfK), Bürgermeister der Gemeinde Klingenberg.

Die Einsatzzahlen seien über die vergangenen Jahre hinweg immer weiter gesunken: Bedingt durch das Hochwasser, mussten die Ortsfeuerwehren 2013 insgesamt 71-mal ausrücken, 2014 waren es 41 Einsätze, 2015 dann 39. Aber kein Jahr ist wie das andere. „2016 gab es nur einen kleinen Brand, und dieses Jahr brannte es schon öfter“, so Wolf. Die erste Jahreshälfte sei allgemein schon sehr einsatzreich gewesen, 20-mal wurden die Feuerwehrleute bereits alarmiert. Zu den größten Einsätzen bisher zählt der Brand am Himmelfahrtswochenende Ende Mai. Unter anderem die Feuerwehren aus Höckendorf, Obercunnersdorf, Borlas, Colmnitz, Klingenberg und Ruppendorf wurden gerufen. Zwischen Dorfhain und Edle Krone stand ein Waldstück an einem Steilhang in Flammen, direkt an der Bahnlinie zwischen Dresden und Zwickau. Insgesamt 90 Feuerwehrleute waren vor Ort.

In der Gemeinde Klingenberg gibt es 257 aktive Einsatzkräfte, davon 32 Frauen. Die Jugendfeuerwehr hat 88 Mitglieder, davon 24 Mädchen. Personell könne so das Notwendige gestemmt werden, sagt Schreckenbach. Denn im Brandfall sollte die Feuerwehr nach neun Minuten am Einsatzort sein. „Eine hundertprozentige Erreichbarkeit in der Zeit ist nicht machbar, aber wir decken 80 bis 85 Prozent ab.“ Die Größe der Gemeinde mache deshalb auch die zehn Ortswehren erforderlich. „Der Unterhalt der Feuerwehr ist ein ständiger Prozess“, sagt Schreckenbach. Dieses Jahr will die Gemeinde in ein neues Löschfahrzeug für die Ortswehr in Pretzschendorf investieren. In Paulshain soll eine Löschwasserzisterne gebaut werden. „Wir wollen uns auf den Bau eines Gerätehauses in Colmnitz konzentrieren.“ Etwa 650 000 Euro wird der Neubau kosten, der am alten Standort und auf dem Nachbargrundstück errichtet werden soll. „Wir sind gerade noch an der Grundstücksklärung.“ Zu den Herausforderungen gehöre aber nicht nur das Finanzielle, sondern auch, täglich genug Leute zusammenzubekommen, die im Ernstfall einsatzbereit sind. „Wichtig ist deshalb die Jugendarbeit in den Wehren. Wir stehen da aber natürlich auch in Konkurrenz mit anderen Vereinen.“ Im September soll außerdem eine zentrale Stelle wiederbesetzt werden: „Der Gemeindewehrleiter ist Bindeglied zwischen den Feuerwehren und Bindeglied zwischen Feuerwehr und Gemeinde. Also ein wichtiger Posten“, sagt Schreckenbach.

zur Startseite