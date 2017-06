Wasser marsch! Am Sonnabend fand in Sebnitz der Kreisjugendfeuerwehrtag statt. Über 500 Kinder und Jugendliche aus dem gesamten Landkreis bestritten dabei Wettkämpfe.

Bei Wettkämpfen zum Kreisjugendfeuerwehrtag in Sebnitz zeigte auch Sophie ihr Können. © Dirk Zschiedrich

Anvisieren, zielen und dann draufhalten, bis alle Dosen abgeräumt sind. Hoch konzentriert löscht Sophie mit dem Wasserstrahl den gedachten Brandherd. Mit ihren Mannschaftskameradinnen und -kameraden aus Bad Schandau und Porschdorf ist sie beim Kreisjugendfeuerwehrtag am Sonnabend in Sebnitz angetreten. Rund 550 Kinder und Jugendliche aus dem gesamten Landkreis gingen bei den Wettkämpfen im Waldstadion an den Start. Dabei waren Tempo, Geschicklichkeit und Muskelkraft gefragt – der Löschangriff auf die Dosenpyramide erfolgte mit der Handdruckspritze. (szo)

