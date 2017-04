Wasser marsch! Die Brunnen im Stadtzentrum sprudeln wieder. Einige bleiben jedoch aus, und die Stadt Zittau verzichtet auch auf Bepflanzung.

Am Dienstagnachmittag nahmen die Kameraden der Feuerwehr Zittau das Schleifermännchen in Betrieb. © Rafael Sampedro

Zittau. Die Kameraden der Feuerwehr Zittau haben in diesen Tagen die Brunnen in der Innenstadt gereinigt, die Pumpen eingebaut und Wasser eingelassen. Der Herkules-, Samariterinnen-, Schwanen-, Marktfrauenbrunnen, der Brunnen am Grünen Born, das Schleifermännchen und der Brunnen im Paradiesgarten am Klosterplatz sollen bis zum Osterfest in Betrieb gehen, bestätigte Feuerwehrchef Uwe Kahlert. Allerdings werden auch dieses Jahr nicht alle Brunnen in der Stadt sprudeln. Die in die Jahre gekommene Technik war lange Zeit nicht gewartet worden, ging kaputt und wird nun Schritt für Schritt repariert.

Während die Brunnen bald wieder sprudeln, sollen sie dieses Jahr nicht mit Blumenkästen geschmückt werden. Das betrifft nach Angaben von Annemone Wenzel, Bereichsleiterin Grünflächen der Städtischen Dienstleistungsgesellschaft (SDG), den Roland-, Herkules- und Samariterinnenbrunnen. Aufgrund der Einsparungen im Stadthaushalt ist auch die Bepflanzung der Blumenschalen und -kübel verringert worden. Kritik äußert daran Stadtrat Dietrich Thiele (FUW). In einer Stadt der Brunnen sollten diese auch geschmückt werden, meint Thiele. Dafür sollten im Haushalt noch 1 000 Euro übrig sein, findet der Stadtrat.

zur Startseite