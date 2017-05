Wasser jetzt auch im Unterricht Am Dienstag startete an der Ludwig-Richter-Oberschule das Projekt „Trinken im Unterricht“.

Schjüler der 5c beim Projekt „Trinken in Unterricht“. © Thorsten Eckert

Am Dienstag startete an der Ludwig-Richter-Oberschule das Projekt „Trinken im Unterricht“. Die Schule hatte sich bei den Lichtenauer Mineralquellen beworben und wurde als eine von drei Projektschulen ausgewählt. Die Schüler hatten die Jury mit sehr kreativen Zeichnungen, Comics und Geschichten überzeugt. Der Wasserproduzent will mit der Aktion darauf hinweisen, dass ausgewogenes Trinken wichtig für Konzentration und Leistungsfähigkeit ist. Fünf Wochen lang können die rund 350 Richter-Schüler nun während des Unterrichts nach Belieben Mineralwasser trinken, so Katharina Voigt von Lichtenauer. Zum Start der Aktion standen gestern Verkostungen und ein Erlebnis-Parcour auf dem Programm. Auch die Schüler der Klasse 5c hatten sichtlich Spaß daran.

