Wasser in Großenhain immer sauberer Unterirdisch wird demnächst für Regenwasser-Reinigung viel Geld verbaut. Dann muss die Stadt keine Strafgebühr mehr zahlen.

Ein ähnliches Auslaufbauwerk ist hinter dem Kaufland fertiggestellt worden. Hier zeigt Bauarbeiter Andreas Gäbisch den Auslauf in die Röder. © Klaus-Dieter Brühl

Abschlagsbauwerk – was damit unter der Erde gemeint ist, verdient den Namen Bauwerk zu Recht. In den Wiesen an der Doernestraße in Mülbitz und an der Scheumannstraße liegen ziemlich große unterirdische Betonschächte. Diese sogenannten Mischwasserabschläge sind über vier Meter lang und über zwei Meter hoch bzw. breit. In diesem Teil der Kanalisation wird der Regenabfluss zur Kläranlage begrenzt. Verdünntes Wasser fließt von hier in den Hopfenbach bzw. in den Röderneugraben.

Diese beiden Regenwasserabschläge entsprechen derzeit nicht dem Stand der Technik und müssen ertüchtigt werden. Das sollte schon bis Ende 2015 erfolgen – wie die Umstellung auf biologische Kleinkläranlagen an Einfamilienhäusern. „Es war aber aus verschiedenen Gründen nicht möglich“, so die Stadt. Nun wurden die beiden Anlagen neu geplant und sollen noch in diesem Jahr den aktuellen Wassererfordernissen angepasst werden. Denn noch zahlt die Stadt eine Abwasserabgabe an die Landesdirektion für das Einleiten von Mischwasserabschlägen in Gewässer. Diese „Strafgebühr“ liegt aktuell bei 12 571 Euro jährlich. Nach der Sanierung der beiden Bauwerke wird sich die Abgabe vermutlich gegen null bewegen. Noch 2011 waren (mit Kleineinleitungen) 24 346 Euro jährlich fällig, 2015 waren es noch 16 150 Euro. Diese Zahlen sind auch ein Indiz für die Gewässersauberkeit in Großenhain.

Viertelmillion Euro bis 2020

Dafür muss die Stadt allerdings noch mal tief in die Tasche greifen. Allein die jetzt beschlossene Sanierung des Abschlagsbauwerkes Doernestraße wird geschätzte 150 000 Euro kosten. Die Anlage Martin-Scheumann-Straße, die noch in der Planung ist, bekam vor zwei Jahren eine Kostenschätzung von circa 50 000 Euro. Das Großenhainer Rathaus hat für beide Projekte vorsorglich 270 000 Euro bis 2020 zurückgelegt. Ein Förderantrag wird gestellt, der zur Hälfte die Kosten abdecken kann.

Bei der Doernestraße wird das vorhandene Bauwerk gänzlich abgebrochen und ein geplantes Schachtbauwerk als Regenüberlauf in die Kanalisation eingepasst. Einbaut werden eine Edelstahl-Wehrschwelle und eine Tauchwand aus Edelstahl für das Zurückhalten von Schwimmstoffen vor dem Überlauf. Eine zwei Meter hohe Geländeaufschüttung über dem Bauwerk dient zu dessen Schutz. 800er-Rohre finden Verwendung. Das Misch-/Regenwasser wird dem Abschlagsbauwerk über die Kanalisation von der Mülbitzer Straße zugeleitet. Beim Bauwerk Scheumann-Straße liegt die Kanalisation in dieser Straße. Dessen erforderliche Sanierung resultiert aus einer hydraulischen Gesamtbetrachtung des Entwässerungsnetzes Gebiet Weinberg. Hier bleibt das Bauwerk allerdings grundsätzlich bestehen. Der Ableitungskanal muss aber vergrößert werden. Bereits jetzt seien die Kanäle teilweise eingestaut, heißt es in der Vorlage an den Technischen Ausschuss. Ein Überstau des Kanalnetzes – also austretendes Abwasser auf die Straße – ist allerdings regulär noch nicht vorgekommen. An der Stelle Scheumannstraße, wo die Straßendecke geöffnet werden muss, wird sie bei Vollsperrung im zweiten Halbjahr dann auch wieder geschlossen.

