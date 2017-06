Wasser fürs Kiez

Das Freibad im Kiez in Weißwasser sieht noch etwas verlassen aus. Doch am Montag soll Wasser im Becken sein. © Joachim Rehle

Weißwasser. Noch sieht das Freibad im Kindererholungszentrum am Braunsteich in Weißwasser (Kiez) verlassen aus. Doch schon in den nächsten Tagen soll das Becken gefüllt sein und nass und blau schimmern – nach einer Generalüberholung in dieser Woche.

Ursache für den nicht eben frühen Start der Freibadsaison sei das späte Eintreffen von Fördermitteln, so Kiez-Geschäftsführer Marcel Proske. Ohne das Geld hätte man die Technik nicht instand setzen können. Na dann: Auf die Plätze, fertig – los!

