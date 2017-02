Wasser für die Segler Ein Fahrgastschiff auf dem Berzdorfer See bleibt Zukunftsmusik. Dafür kommen Duschen und Toiletten an den Segelstützpunkt.

Noch besteht der Segelstützpunkt an der Blauen Lagune aus nicht viel mehr als einem Platz, einem Plattenweg und einem Zaun. Matthias Fiebig (li.) und die anderen Segler wollen das ändern. © SZ/Steffen Gerhardt

Die Ankündigung hat für Frust gesorgt: Voraussichtlich erst 2019 werden Motorboote und das von vielen ersehnte Fahrgastschiff auf den Berzdorfer See dürfen. Das ist abhängig von der Schiffbarkeitserklärung, die langfristig festlegt, welche Schiffe auf welche Bereiche des Sees dürfen und wo welcher Wassersport erlaubt ist.

Um diese Entscheidungen zu treffen, will die Landesdirektion Sachsen als zuständige Behörde noch einmal Gutachten erstellen lassen. Das braucht Zeit. So mancher hat dafür wenig Verständnis. Auf der Facebookseite der SZ fragen manche Nutzer, warum die Gutachten nicht bereits erstellt worden sind. Schließlich sei der See seit Jahren geflutet.

Verärgert zeigt sich auch Schönau-Berzdorfs Bürgermeister Christian Hänel (parteilos): „Wieder ein Jahr, das fehlt.“ Weiter geht es mit den Arbeiten am Berzdorfer See. Baden bleibt erlaubt, Segeln ebenso. Auch da bleibt noch viel zu tun: Der Segelstützpunkt an der Blauen Lagune wird bald zur Baustelle. Der Gemeinderat von Schönau-Berzdorf hat den Auftrag für die Erschließung des Stützpunktes vergeben. Sobald das Wetter passt, sollen die Arbeiten losgehen. „Wir sind sehr dankbar, dass das klappt“, sagt Matthias Fiebig vom SV Schönau-Berzdorf.

Der teilt sich den Segelstützpunkt mit zwei weiteren Vereinen, den Lausitzer Wassersportfreunden und der ISG Hagenwerder. Bis jetzt besteht der Segelstützpunkt aus genügend Platz für ihre Boote, einem Plattenweg, um diese zu Wasser zu lassen, und einem hohen Metallzaun rund um das Gelände. „Es ist zwar auch so ganz gemütlich bei uns“, sagt Fiebig. „Aber wir würden den Segelstützpunkt doch ganz gerne etwas kultivieren.“ Wichtig sei, dass es zumindest Toiletten auf dem Segelstützpunkt gibt. Und eine Dusche.

Für beides, Toiletten und Dusche, würden die Segler gerne einen Container aufstellen. Den gibt es sogar schon. „Er steht gerade in einer Halle in Schönau-Berzdorf“, erzählt Fiebig. „Wir haben ihn gebraucht gekauft und richten ihn jetzt vor.“ Damit der Container aufgestellt werden kann, braucht er Wasser, Abwasser und Strom. Deshalb die Erschließung mit Medien und Asphaltweg. Die Straße beginnt in der Nähe des neuen Infogebäudes, das noch fertiggestellt werden muss, sagt Hänel. Dann verläuft sie hinab Richtung Segelstützpunkt, fast parallel zum Seeufer. Der asphaltierte Weg endet am Eingang zum Segelstützpunkt, die Medien verlaufen aber weiter durch das Gelände hindurch, erklärt Hänel. Asphalt gibt es noch mal zum Schluss, für den Auslauf der Boote, also den jetzigen Plattenweg.

Vergangenes Jahr hatte Hänel angekündigt, dass sich die Kosten für die Erschließung auf knapp 350 000 Euro erhöhen würden. „Das hat damit zu tun, dass wir den Schiffsanleger mit einbinden wollen“, erklärt er. Einer der vier Anlegestellen am Berzdorfer See liegt wenige Meter vom Segelstützpunkt entfernt. Zumindest Wasser- und Abwasserleitungen soll auch er bekommen, damit Schiffe dort Wasser auftanken oder Abwasser entsorgen können.

Wann das Fahrgastschiff auf den See gelassen wird, hänge nicht nur von der Schiffbarkeitserklärung ab, so Hänel: „Man hat ja zwei Möglichkeiten für eine Genehmigung.“ Zum einen die dauerhafte Schiffbarkeitserklärung, zum anderen die wasserrechtliche Genehmigung. Die stellt der Landkreis aus, allerdings gilt sie nur für eine Saison. Erst einmal müssen ohnehin die vier Schiffsanleger umgebaut werden, damit dort größere Schiffe anlegen können.

