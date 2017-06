Wasser für den Notfall Ein Brunnen soll den Bautzenern dann helfen, wenn aus der Leitung nichts mehr fließt.

Trinkwasser muss immer vorhanden sein. © dpa

Die Bautzener bleiben nicht auf dem Trockenen sitzen. Sogar in dem Fall, dass das Trinkwassernetz in der Stadt zusammenbricht, werden sie zukünftig versorgt sein. Ein Notwasserbrunnen macht das möglich. Den will die Stadt in den nächsten Monaten errichten. Als Standort hat die Verwaltung das ehemalige Wasserwerk in Strehla gewählt. Dort wäre es möglich, die erforderliche Wassermenge zu liefern, erklärt Olaf Trotzky, Leiter des Bautzener Ordnungsamtes. Alle Standorte in Bautzen auf anstehenden Fels seien hingegen als Standort ungeeignet. Der Notwasserbrunnen kostet die Stadt fast 60 000 Euro. Spätestens bis Ende Dezember muss der Brunnen stehen. Das hat die Landesdirektion Dresden der Stadt mitgeteilt. Wie der Ordnungsamtschef erklärt, wird in der Nähe des Notwasserbrunnens eine Gruppenzapfstelle angebracht. Im Notfall können die Bautzener dann zu dem Brunnen fahren und sich ihre mitgebrachten Gefäße mit Wasser füllen. (SZ/mho)

