Waschtisch als Flurgarderobe Der Trödel- und Designermarkt von Tina Walter und Elke Börner bot etwas für Individualisten. Angenommen wurde er gut.

Tina Walter vom Restaurationsatelier mit Besucherin Wally Wöhrle. © André Braun

Einen Tisch, dessen Platte aus einer alten Haustür besteht, eine Hobelbank, die zu einem Schreibtisch wurde oder eine Lampe, die aus einer Bettfeder, Kirschholz und einem Bestecksammler zusammengebaut wurde – diese und weitere Unikate konnten Besucher zum Trödel- und Designermarkt in der Lagerhalle der ehemaligen Firma Stemke am Körnerplatz, Ecke Waldheimer Straße in Döbeln bewundern. Eingeladen zu dem Markt hatten Möbelrestauratorin Tina Walter und die Inhaberin des Verlages Lebensart Elke Börner. Börner hatte passend zu den Möbeln Bilder gemalt. Auch die gab es, zu sehen.

„Es ist besser, die Dinge anzufassen, als sie nur im Internet anzuschauen“, sagte Walter, die ihre Möbel auch über das World Wide Web vermarktet. Zu der Veranstaltung kam es, weil die Restauratorin die Lagerhalle als Kaltlager für ihre Firma gemietet hatte. In der Halle war genug Platz. Sie und Elke Börner, die designt und malt, fanden es Schade, das Areal ungenutzt zu lassen. Sie kamen auf die Idee, einen Trödel- und Designermarkt zu veranstalten. „Wir wollten auch etwas für die Stadt Döbeln tun“, erklärte Tina Walter. „In der Stadt ist wenig los.“ Wie sie verriet, wurde der Markt gut angenommen. Schon eine Stunde vor Öffnung standen die Besucher Schlange. „Unsere Gegenstände sind etwas für Individualisten“, sagte sie. Wally Wöhrle aus Reinsdorf gefiel die Kombination von Möbeln und Bildern gut.

