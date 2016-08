Waschstation braucht Farbe Die Jugendfeuerwehr des Ortes beteiligt sich wieder an der 48-Stunden-Aktion. Ein Projekt kommt für sie nicht infrage.

Dem Gebäude ist anzusehen, was früher drinnen war: eine Waschstation. Heute wird es von Bauhof und Feuerwehr als Lager genutzt. Dem Ortsbild käme ein neuer Anstrich zugute. © André Braun

Nicht alle Gebäude in Gleisberg tun dem Ortsbild gut. Das haben der Bürgermeister und Vertreter der Verwaltung in diesem Frühjahr bei der Ortsteilbegehung gesehen. „Aufgehübscht“ werden müsste zum Beispiel die ehemalige Waschstation. Die hat das frühere Verkehrsaktiv in seiner Freizeit errichtet. Das ist jetzt genau 40 Jahre her. Das ist in der Fassade des Gebäudes verewigt. Aus der Fassadengestaltung ist sogar die frühere Nutzung abzulesen. Inzwischen jedoch braucht der Putz neue Farbe. „Wäre das Anstreichen nicht eine schöne Aufgabe für die Jugendfeuerwehr?“, hatte Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) bei der Begehung überlegt.

Ortsvorsteher Bernd Handschack sprach diese Idee bei den Feuerwehrleuten an. Allerdings kann sie nicht umgesetzt werden. Lutz Küchenmeister, der die Jugendwehr lange geleitet hat, und sein Nachfolger René Seltmann stimmten darin überein, dass diese Aufgabe für die jungen Feuerwehrleute zu gefährlich ist. Immerhin müsste das Gebäude eingerüstet werden. Was, wenn dann jemand stürzt?

Also wird für die Jugendwehr eine andere Herausforderung gefunden. Bei zurückliegenden Einsätzen haben die Nachwuchsbrandschützer Haltestellen gestrichen, das Gelände vor dem Depot auf Vordermann gebracht und Insektenhotels gebaut. Träger der 48-Stunden-Aktion in der Region ist wieder der Kreisjugendring Mittelsachsen.

