Waschmaschine löst Kellerbrand aus Mehr als 30 Feuerwehrleute rücken am Montagabend nach Merzdorf aus. Ein Rentner kommt mit einem Verdacht auf Vergiftung ins Krankenhaus.

Riesa. Mit insgesamt 33 Einsatzkräften sind die Riesaer Feuerwehren am Montagabend zu einem Brand nach Merzdorf ausgerückt. Das Feuer war gegen 17.45 Uhr im Keller eines Reihenhauses in der Thomas-Mann-Straße ausgebrochen. Weil zunächst das Ausmaß des Brandes noch unklar war, rückten neben der Hauptwache auch Kameraden der freiwilligen Feuerwehren aus Gröba, Weida und Riesa-Stadt an.

Dort konnte der Brand laut Wehrleiter Egbert Rohloff schnell gelöscht werden. Ein 71-jähriger Hausbewohner musste mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Er hatte zunächst noch versucht, das Feuer selbst zu löschen. Wie die Polizeidirektion Dresden mitteilt, hatte ein Defekt an einer im Keller stehenden Waschmaschine das Feuer ausgelöst. Angaben zur Schadenshöhe lagen am Dienstag noch nicht vor.

