Waschbärbesuch in der Gartensparte Oft werden die Tiere als niedlich bezeichnet, doch sie vermehren sich schnell und werden in Görlitzer Gärten zur Plage.

zurück Bild 1 von 2 weiter Oftmals bleibt es nicht nur bei einem Waschbärenbesuch. Die Tiere kommen regelmäßig, ziehen unter Umständen sogar unter dem Dach ein und hinterlassen große Schäden an Dächern, Kabeln und Pflanzen. Um die Tiere zu fangen, werden Kastenfallen aufgestellt. © Claudia Hübschmann Oftmals bleibt es nicht nur bei einem Waschbärenbesuch. Die Tiere kommen regelmäßig, ziehen unter Umständen sogar unter dem Dach ein und hinterlassen große Schäden an Dächern, Kabeln und Pflanzen. Um die Tiere zu fangen, werden Kastenfallen aufgestellt.

Die Aufnahmen der Wildkamera zeigen, dass Waschbären nachts regelmäßig auf Nahrungssuche in der Garten-sparte Leontinenhof unterwegs sind.

Ohne natürliche Feinde und mit großzügigem Futterangebot lebt es sich für Waschbären in deutschen Städten sehr komfortabel. Verstecke gibt es in alten Häusern und unter Dächern genügend, und die Leckerlis für die Katzen hat schon so mancher Bär genascht. Das Stadtleben bekommt den Tieren, sie vermehren sich schnell. Und sobald es kälter wird, zieht es sie in die Nähe der Menschen – sehr zum Leid der Gartenbesitzer. In Görlitz fühlen sich die aus Nordamerika eingeschleppten Tiere mittlerweile zu Hause. Auch wenn viele Stadtbürger sicher noch keinen Waschbären gesehen haben, hinterlassen die nachtaktiven Tiere unverwechselbare Spuren. Ein Kleingärtner im Leontinenhof, der lieber nicht genannt werden möchte, hat regelmäßig Besuch von Waschbären. Er sagt: „Die Tiere beschädigten nicht nur Pflanzen und Kabel, sondern beim Dach war sogar ein Neubau erforderlich.“ Daraufhin hat er in seinem Garten Fallen aufgestellt. Es gibt Gärten in der Sparte, die jede Nacht von den niedlichen Tieren heimgesucht werden. Das zeigen die Nachtfilmaufnahmen der Gärtner.

In den belebteren Gärten zur Weißen Mauer hin gibt es weniger Probleme. „Erwischt habe ich noch keinen. Richtige Schäden gab es auch noch nicht“, sagt Karl-Heinz Arlt. „Nur die Weintrauben und Pflaumen wurden plötzlich immer weniger.“ Arlt ist Kleingärtner in der Sparte Leontinenhof. Er hat sogar eine Wildkamera aufgestellt, aber zu sehen gab es darauf bisher nichts. Doch je abgeschiedener der eigene Garten liegt, umso häufiger verirren sich die Tiere dorthin, erklärt Karl-Heinz Arlt. Er weiß, dass es bei seinen Gartennachbarn anders aussieht. „Dort treiben sich viele Waschbären herum. Es gibt sogar Aufnahmen, wie drei Bären auf einmal im Garten unterwegs sind.“ Sie stehlen allerdings nicht nur die Gartenfrüchte, sondern hinterlassen richtige Schäden. Ein Kleingärtner sagt: „Waschbären sind pfiffig. Ich konnte erst einmal einen Waschbären fangen und den musste ich wieder freilassen, weil sich niemand um die Sache kümmern wollte.“

Das ist das Problem in den Gärten. Die Besitzer fühlen sich mit dem Problem allein gelassen. Zwar melden sie die Vorfälle, doch bisher hat die Untere Jagdbehörde im Leontinenhof nichts unternommen. Nach dem sächsischen Jagdgesetz können Grundstücksbesitzer unter Beachtung des Tierschutzrechts Waschbären und ähnliche Tiere selbst fangen und töten. Das will natürlich nicht jeder, doch auch dafür gibt es andere Lösungen. „Die Untere Jagdbehörde erhält immer mal wieder Anrufe, weil Waschbären Schaden anrichten“, sagt Marina Michel, Sprecherin des Landkreises. „Die Bürger bekommen Hinweise, was sie dagegen tun können. Sollte es notwendig sein, wird auch der Kontakt zu Jägern hergestellt.“

Vor allem die Kastenfalle hat sich für die Waschbärenjagd bewährt. Es gibt auch einen Trick, wie sich die Tiere einfach locken lassen. „Wir haben von Betroffenen erfahren, dass Waschbären scheinbar eine Vorliebe für Nutella haben“, sagt Marina Michel. Der süße Brotaufstrich konnte ein Tier sogar zum wiederholten Mal in die gleiche Falle locken.

Die Jäger sollen die Bestände dezimieren, aber eine endgültige Lösung ist das nicht. Das sagt zumindest Hubertus Birka, Referatsleiter in der Oberen Sächsischen Jagdbehörde. Er erklärt: „Solange Waschbären beste Lebensbedingungen vorfinden, werden sie sich weiter vermehren.“ Um die Tiere wirklich zu vertreiben, dürfen sie keine Nahrungsquellen finden. Sowohl Komposthaufen, Mülltonnen als auch Tierfutter locken die Bären genauso an wie die Aussicht auf einen geschützten Schlafplatz unter einem Dach. Um das zu verhindern, sollten alle Klettermöglichkeiten entfernt werden, seien es Äste, die tiefer als einen Meter über dem Boden hängen, oder sogar extra zur Tierabwehr angebrachte Haken. Sie dienen Waschbären meist nur als Kletterhilfe. Effektiver sind laute Störungen, Schlösser an den Mülltonnen und im Ernstfall Stromzäune.

Aber die unerwünschten, tierischen Untermieter haben sich nicht nur in Görlitz angesiedelt. Der Landesjagdverband gibt an, dass im vergangenen Jahr sachsenweit 7230 Waschbären von Jägern erschossen wurden. 1997 waren es gerade einmal fünf Tiere. In Dresden liefen den Jägern von Sachsenforst im laufenden Jagdjahr schon über 130 Tiere vor die Flinte. Dort gibt es sogar einen City-Trapper. Thomas Schröder ist in der ganzen Stadt auf Waschbärjagd. So groß ist das Waschbärenproblem in Görlitz noch nicht. „In den Gärten habe ich bisher nichts von Waschbären gehört, das sind nur Einzelfälle“, sagt Frank Reimann, Vorsitzender des Niederschlesischen Kleingärtnerverbandes.

Auch im Tierheim blieb es bisher ruhig. Noch stand niemand mit einem gefangenen Waschbären vor der Tür. „Ich hoffe, es bleibt auch so bei uns. Schließlich sind Waschbären ja schon putzig“, sagt Tierheimleiter Peter Vater. Im Görlitzer Tierpark gibt es sechs Waschbären, die in einer Wohngemeinschaft mit Fischottern leben. „Die Tiere stammen aus unserer Wildtierauffangstation. Sie sind alle kastriert, damit wir den Bestand nicht noch vergrößern“, erklärt Sven Hammer, Tierparkdirektor in Görlitz. Weitere Tiere kann der Tierpark allerdings nicht aufnehmen, „Es kommen manchmal Leute mit gefangenen oder gefundenen Waschbären. Da versuchen wir gemeinsam, eine Lösung zu finden“, sagt Hammer. Doch eines ist für den Tierparkdirektor klar: Die Tiere müssen gejagt werden. „Es geht nicht, dass die Waschbären sogar gefüttert werden. Wenn ein Waschbär mal gefüttert wird, kommen im nächsten Jahr gleich zwei Tiere mehr“, warnt Sven Hammer. „Dann entwickelt es sich bald zu einer ähnlichen Plage wie mit den Wildschweinen.“ Denn so niedlich die Tiere auch sind, hinterlassen sie in Gärten erhebliche Schäden, und mancher Bär bringt auch Krankheiten mit ins Haus.

zur Startseite