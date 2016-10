Wasastraße ab Montag gesperrt Baustellen prägen weiterhin das Bild in Radebeul. Ab kommender Woche wird die Wasastraße erneuert.

© Symbolfoto/Norbert Millauer

Wahrscheinlich müssen die Sperrschilder erst gar nicht wieder ins Lager gebracht werden. Werden sie an einer Stelle nicht mehr benötigt, können die Bauarbeiter sie gleich an der nächsten Ecke aufstellen. So zumindest ist der Eindruck derzeit in Radebeul. Ab Montag steht das nächste Sperrschild in der Wasastraße. Für fünf Tage, bis zum 21. November, bleibt diese auf dem Abschnitt zwischen der Bahnunterführung und der Meißner Straße voll gesperrt. Das ist notwendig, weil die Fahrbahndecke erneuert wird.

Im Rathaus weiß man, dass die vielen Baustellen Beeinträchtigungen für Autofahrer bedeuten. Man hoffe aber auf deutlich verbesserte Verkehrsverhältnisse nach dem Abschluss der verschiedenen Bauarbeiten, teilt Marlies Wernicke, Sachgebietsleiterin Straßenbau mit. Bürger können sich auf der Website der Stadt über aktuelle Straßensperrungen informieren. (SZ/nis)

