Wasabi-Terror in japanischer Sushi-Kette

Tokio. Eine Sushi-Kette in Japan hat sich bei ausländischen Gästen für den übermäßigen Gebrauch von japanischem Meerrettich entschuldigt. Anlass sei Kritik im Internet gewesen, das Restaurant in Osaka betreibe regelrechten „Wasabi-Terror“, wie die japanische Nachrichtenagentur Kyodo am Montag meldete. Wasabi, japanischer Meerrettich, ist ein scharfes Gewürz. Köche in einem der Restaurants der Kette hätten ohne zu fragen, die Menge an Wasabi erhöht, nachdem südkoreanische und andere ausländische Gäste immer wieder um mehr Wasabi gebeten hätten, erklärte das Unternehmen Fujii Shokuhin. Man entschuldige sich, Gästen, „die keinen Wasabi mögen“, solche Unannehmlichkeiten bereitet zu haben, hieß es weiter. (dpa)

