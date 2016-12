Was Zittau Weihnachten verschenkt Ausschließlich Produkte aus der Region gehen auf die Reise zu Partnern und Freunden. Die Kosten halten sich in Grenzen.

Unter anderem Baumkuchen aus Schlegel verschenkt Zittaus Oberbürgermeister zu Weihnachten.Foto: Rafael Sampedro

Einen Kalender schickt Oberbürgermeister Thomas Zenker (Zkm) auf die Reise zu seinem Amtskollegen in die sieben Zittauer Partnerstädte. Doch das sind noch lange nicht alle Geschenke, die die Stadt traditionell zu Weihnachten macht. Sie bedenkt – wie zu dem Fest üblich – die ihr besonders Nahestehenden oder diejenigen, denen sie sich besonders zu Dank verpflichtet fühlt, mit kleinen Aufmerksamkeiten. „Da die verschenkten Gegenstände aufgrund größerer Abnahmemengen zu einem Sonderpreis geliefert wurden beziehungsweise einen eher ideellen Gegenwert haben und im Sinne einer positiven Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Zittau wirken sollen“, wie der OB auf SZ-Anfrage mitteilt, halten sich die Kosten in Grenzen. Insgesamt 600 Euro gibt die Stadt dafür aus.

Das verschenkt Zittau Weihnachten 2016 im Einzelnen:

Partnerstädte: Kalender

und sechsmal Baumkuchen

Zittau bei Nacht, Zittau bei „Ring on Feier“ in buntes Licht getaucht, der Zittauer Weihnachtsmarkt, die Zittauer Innenstadt, das Zittauer Gebirge ... – und immer aus der Luft fotografiert. Diese Ansichten enthält der 2017er Kalender des Zittauer Luftbildfotografen Jens Neumann, der hin und wieder auch für die SZ fotografiert. Über seine Fotos können sich die Stadtchefs von Pistoia (Italien), Liberec (Reichenberg/Tschechien), Hradek (Grottau/Tschechien), Bogatynia (Reichenau/Polen), Portsmouth (USA), Villingen-Schwenningen und in diesem Jahr erstmals auch Zielena Gora (Grünberg/Polen) freuen. Im Namen der Stadt Zittau hat ihnen Oberbürgermeister Thomas Zenker den Kalender als kleine Aufmerksamkeit geschickt. Außerdem hat er ihnen je einen „Oberlausitzer Baumkuchen“ aus der Schlegeler Baumkuchenbäckerei in die Pakete legen lassen, um ihnen das Fest mit der Spezialität zu versüßen. Nur der amerikanische Bürgermeister muss darauf verzichten. „Auf den Versand nach Portsmouth ist wegen der möglichen Folgen für den Kuchen verzichtet worden“, so der Oberbürgermeister auf SZ-Anfrage mit einem symbolischen Augenzwinkern.

Gratulanten: Blumengesteck

und mehr

Zehn Zittauer nehmen dem OB und seinen Stellvertretern beziehungsweise der Stadtverwaltung ehrenamtlich über 600 Termine im Jahr ab – sie gehen stellvertretend für sie zu Jubilaren und gratulieren zum Beispiel zu runden Geburtstagen. Bei besonderen Anlässen gehen Zenker, Thomas Krusekopf (parteilos) oder Jens Hentschel-Thöricht (Linke) selber, aber alle Termine könnten sie beim besten Willen nicht wahrnehmen. Um den ehrenamtlichen Gratulanten einen besonderen Dank zu sagen, „erhielten sie zur Weihnachtsfeier ein Blumengesteck und ein kleines Präsent (Räucherhäuschen und Kerzenständer aus der Werkstatt der Lebenshilfe)“, so Zenker.

Städte- und Gemeindetag: Kalender für den Vorstand des Kreisverbandes

Der Sächsische Städte- und Gemeindetag kämpft seit 1990 vor allem dafür, dass auf Bundes- und Landesebene die Interessen der Städte und Gemeinden berücksichtigt werden. Er hat Kreisverbände. Im Vorstand des Görlitzers arbeitet auch Zittaus OB mit. Um die Verbundenheit zu demonstrieren, schenkt die Stadt den anderen Vorstandsmitgliedern genau wie den Bürgermeistern der Partnerstädte zu Weihnachten den Kalender mit Luftbildern von Zittau, der Umgebung und dem Gebirge.

Unternehmen, Nachbarn, Abgeordnete: Dutzende Weihnachtskarten

Ein großer Personenkreis bekommt von der Stadt Weihnachtsgrüße per Postkarte. Dazu gehören zum Beispiel Landtagsabgeordnete, Landrat Bernd Lange (CDU) und seine Beigeordneten, die Zittauer Stadträte, Ortsbürgermeister und Ehrenbürger, die Umlandgemeinden, Unternehmen in der Stadt und im Umfeld, Auftragnehmer und Projektpartner.

Nicht zu den Geschenken Zittaus dagegen gehören die Kosten für die Weihnachtsfeier der Stadträte, Ortsbürgermeister und der leitenden Angestellten der Stadtverwaltung. Sie „haben die Auslagen für ihre Weihnachtsfeier selbst getragen“, betont der Oberbürgermeisterr. „Lediglich die Organisation lag bei der Stadtverwaltung.“

