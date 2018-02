Was zieht unters Bahnhofsdach?

Hoyerswerdas Bahnhof ist in diesem Jahr genau 145 Jahre alt. Für die Erinnerung an Flucht und Vertreibung eignet er sich unter anderem, da viele der Betroffenen in Transportwaggons der Bahn unterwegs waren.

Im „Transferraum Heimat" soll als Übergang zwischen zwei Räumen auch eine Nachbildung des Eingangstores aus dem Lager Elsterhorst in Nardt zu finden sein.

Es ist einige Jahre her, dass jemand aus Hoyerswerdas Rathaus in der Diskussion zu einem Bauvorhaben nur halb im Scherz meinte, wenn es staatliche finanzielle Zuschüsse für Häfen gebe, man aber eine Straße bauen wolle, müsse man diese eben Hafenstraße nennen. So einfach ist die Sache nicht, aber es ist durchaus rechtschaffen, festzuhalten, dass viele Leute in Sachen öffentlicher Förderung oft mehr als nur etwas Kreativität walten lassen.

Welches Vorhaben im Hoyerswerdaer Bahnhof fördert das Land gleich noch einmal mit 250 000 Euro? „Der Freistaat Sachsen unterstützt nicht die Einrichtung eines «Vertriebenenmuseums», sondern die Errichtung einer außerschulischen Erinnerungs-, Begegnungs-, Aufbewahrungs-, Präsentations- und Bildungsstätte mit dem Arbeitstitel «Transferraum Heimat», die die Themen Flucht, Vertreibung und Integration abzubilden hat.“ So nachzulesen ist das in der Antwort von Innenminister Roland Wöller (CDU) auf eine Kleine Anfrage, die der Görlitzer Landtagsabgeordnete Mirko Schultze (Linke) im Januar an die Regierung richtete. Überschrift damals: „Förderung Bahnhof Hoyerswerda / Landesverband der Vertriebenen und Spätaussiedler im Freistaat Sachsen“. Dessen Vorsitzender ist Hoyerswerdas CDU-Chef, Stadtrat und Landtagsabgeordneter Frank Hirche.

Er hatte zwei hiesige Unternehmer mehr oder weniger ermuntert, den Bahnhof zu erwerben, als die Bahn sich 2014 per Versteigerung von ihm trennte, und trat in der folgenden Zeit als Sprecher der „Interessengemeinschaft Bahnhof“ auf. Vor zwei Jahren erweiterte der Stadtrat dann mit Mehrheit bei einer Enthaltung das Fördergebiet, in dem öffentliches Geld aus dem Programm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ fließen kann, um den Bahnhof. Frank Hirche erklärte sich in diesem Zusammenhang für befangen und stimmte nicht mit. Im Oktober 2016 folgte bei Hirches Abwesenheit ein Beschluss zu einer Maßnahmevereinbarung mit der Interessengemeinschaft, in dem nicht nur von zuwendungsfähigen Kosten in Höhe von „maximal 285 525 Euro“ für Sanierung und Umnutzung des Bahnhofes die Rede war. Er sprach auch von der Nutzung: Konferenzbereich in der früheren Mitropa, witterungsgeschützter Aufenthaltsraum für Reisende, barrierefreier Zugang, Imbiss- sowie Dienstleistungsangebote, Büroräume und auch „im Dachgeschoss eine museale Nutzung in Zusammenarbeit mit dem Stadtmuseum Hoyerswerda“. Zum letzteren Punkt hatte es wohl damals höchstens unverbindliche Gespräche gegeben. Eine institutionalisierte Kooperation mit der Ausstellung zum Lager Elsterhorst in Nardt ist jedenfalls bis heute nicht besiegelt.

Die besagte Viertelmillion fließt nun zusätzlich aus einem anderen öffentlichen Topf. Nach Roland Wöllers Angaben wird sie aus dem Etat seines Ministeriums für investive Zuschüsse zur Kulturarbeit nach Bundesvertriebenengesetz zur Verfügung gestellt – einmalig: „Die Förderung ist rein projektbezogen und nicht institutionell.“

Empfänger ist die Stiftung Erinnerung, Begegnung, Integration – Stiftung der Vertriebenen im Freistaat Sachsen, die demzufolge Ausstellungs-Träger sein wird. Der Vorsitzende des Stiftungsrates ist Frank Hirche. Ziel der Stiftung, so Wöllers Kenntnisstand, sei eine Eröffnung der Bildungsstätte, die offiziell also nicht Vertriebenenmuseum heißt, Anfang des kommenden Jahres. Mit der Förderung solle erreicht werden, dass der „Transferraum“ mindestens zehn Jahre betrieben werden kann; eine übliche Zweckbindungsfrist.

