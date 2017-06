Was zahlen Sie? – Stadt bittet Mieter um Hilfe Pirnas Mietspiegel soll aktualisiert werden. Einwohner können vertraulich Daten liefern.

Pirnas Stadtverwaltung arbeitet an einem neuen Mietspiegel. © Daniel Förster

Die Stadtverwaltung möchte den Pirnaer Mietspiegel aktualisieren. Das Zahlenwerk erfasst die ortsüblichen Mieten für Wohnungen vergleichbarer Größe und Altersklassen, es gibt somit Wohnungs-Interessenten einen Anhaltspunkt, welcher Mietzins für eine bestimmte Wohnung gerechtfertigt ist.

Um den Mietspiegel zu erstellen, bittet das Rathaus um Unterstützung: Mieter, die in den vergangenen vier Jahren eine Wohnung in Pirna neu angemietet haben oder deren Miethöhe sich in diesem Zeitraum geändert hat, können dem Rathaus mit Daten helfen: Anschrift der Wohnung, Baujahr des Hauses, Wohnungsgröße und monatliche Kaltmiete werden gesucht. Die Daten werden anonymisiert verwendet, verspricht die Stadtverwaltung. (SZ)

www.pirna.de/Formular_Mietspiegel.41029/Telefonnummer für Rückfragen: 03501 556331

