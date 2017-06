Was wurde aus der „Klasse 2009“ Einige der U21-Europameister von 2009 wurden 2014 Weltmeister. Doch nicht alle sind zu Stars wie Mesut Özil oder Manuel Neuer avanciert. Einer, der auch bei Dynamo Dresden sein Glück suchte, hat sogar schon aufgehört.

Natürlich kennen sie alle die „Klasse von 2009“. Jenes Team, das vor acht Jahren in Schweden U21-Europameister wurde und 2014 das Gerüst der Weltmeister-Elf von Rio stellte. „Das sind unsere Vorbilder“, sagt Stürmer Davie Selke, der derzeit in Polen mit der aktuellen U21 den Vorbildern nacheifert: „Man muss nur auf das Mannschaftsfoto von 2009 schauen. Dann weiß man, was abgeht.“

Das stimmt, ist aber nur die eine Seite der Medaille. Natürlich: Sechs Spieler wurden fünf Jahre nach dem EM-Triumph Weltmeister, eine sensationelle Bilanz. Ihre Namen: Jerome Boateng, Manuel Neuer, Mats Hummels, Benedikt Höwedes, Sami Khedira und Mesut Özil. Doch es gibt eben auch andere Beispiele.

Dennis Grote etwa spielte vergangene Saison als einziger Europameister von 2009 nur in der 3. Liga, beim Chemnitzer FC. Chinedu Ede verschlug es zwischendurch zu Anorthosis Famagusta nach Zypern, seit 2015 kickt er für Twente Enschede. Oder Patrick Ebert. Den Ur-Berliner zog es zu Real Valladolid, Spartak Moskau und schließlich Rayo Vallecano. Sie alle sind ebenfalls Europameister.

Und dann ist da natürlich Sandro Wagner. Der Stürmer erzielte 2009 im Finale gegen England (4:0) zwei Tore, anschließend suchte er in Duisburg, Bremen, Kaiserslautern und Berlin vergeblich sein Glück. Erst in Darmstadt und nun Hoffenheim ging es wieder bergauf, am 6. Juni 2017 gab er doch noch sein Debüt im A-Team - acht Jahre nach dem U21-Triumph. „Ein Traum ist in Erfüllung gegangen“, sagte Wagner.

Was Wagner mit gehöriger Verspätung schaffte, blieb fast der Hälfte der „Klasse von 2009“ verwehrt: Elf der 23 Spieler trugen nach dem Finale nie wieder das DFB-Trikot. Vier von ihnen liefen sogar für ein anderes Land auf: Fabian Johnson (USA), Sebastian Boenisch (Polen), Ashkan Dejagah (Iran) und Änis Ben-Hatira (Tunesien). Der heutige Gladbacher Johnson steht sogar bei 54 Länderspielen und hat in dieser Rangliste Weltmeister Höwedes (44 Länderspiele) überflügelt.

Und schließlich ist da noch Torhüter Florian Fromlowitz, in Schweden Ersatzmann von Neuer. Der Schlussmann hat als einziger U21-Europameister von 2009 seine Karriere bereits beendet. Fünf Monate nach der EM war er nach dem Suizid von Robert Enke die Nummer eins bei Hannover 96 geworden, doch die Karriere kam nie in Schwung.

Auch während seiner Zeit bei Dynamo Dresden von 2012 bis 2014 konnte sich der gebürtige Kaiserslauterer nicht durchsetzen und kam lediglich zu zwei Einsätzen (DFB-Pokal und 3. Liga). Anschließend ging es für ihn nach Wiesbaden, 2015 wechselte er gar zum FC Homburg. Bei dem Regionalligisten absolvierte er vergangene Saison verletztungsbedingt kein einziges Spiel. Im Mai 2017 hängte er der die Fußballschuhe an den Nagel.

„Leider musste ich einsehen, dass ich nicht auf den Fußballplatz zurückkehren kann“, sagt Fromlowitz. Auch so kann es gehen. Weltmeister oder frühes Karriereende? Der jetzigen U21-Generation stehen viele Wege offen. (sid)

