Was wurde aus den Stolperfallen?

Problem1: holprige und löchrige Wege, schiefe Gehwegplatten

Das macht vor allem älteren Menschen zu schaffen. Aber auch Muttis mit Kinderwagen haben an manchen Stellen ihre liebe Not. Matthias Lachmann sagt jetzt, dass er sich das alles genau angeschaut hat. „Einzelne Gehwegplatten zu erneuern und an vielen Stellen auszubessern, macht keinen Sinn“, betont er. Vielmehr müssen die holprigsten Gehwege komplett erneuert werden. Momentan sieht Lachmann die Stadt nicht in der finanziellen Situation, Gehwege zu sanieren. Das seien größere Aktionen, die die Mitarbeiter des Bauhofes nicht stemmen könnten. Außerdem gibt er zu bedenken, dass im Zuge des Rückbaus im Oberland auch Gehwege mit in Angriff genommen würden und nennt als Beispiel die Oberlausitzer Straße. Hier soll voraussichtlich noch in diesem Jahr ein Wohnblock abgerissen werden.