Was würden wir mit mehr Pflege-Zeit machen? Bewohner und Betreuer von Heimen machen sich in einer Aktion Gedanken über die Zeit.

Der Rollstuhl-Ausflug der Diakonie ist eine große Sache: Gut 80 Personen sind dann unterwegs. © privat

Ilse M. hat Humor: „Es ist so schön hier in Ihrem Haus der Diakonie, aber die Verbindung zu Petrus könnte besser sein“, sagt sie zum diesjährigen Frühlingsausflug der Diakonie. Am letzten Aprilwochenende machen sich Bewohner und Betreuer zu ihrem alljährlichen Rollstuhl-Ausflug auf.

So ging es, wenn auch in einer verkürzten statt der geplanten Runde, ins frische Grün des herrlich blühenden Gartenschaugeländes. Alle Rollstuhlfahrer, Spaziergänger, Angehörige und Begleiter des Hauses waren warm eingepackt – von der jüngsten Dame, der sieben Monate alten Tochter der Bewohner-Fürsprecherin, bis zum ältesten Herren mit 93 Jahren. Etwa 80 Personen sind da unterwegs, denn jeder Rollstuhl muss natürlich geschoben werden. Das machen nicht nur die Mitarbeiter, Azubis und Ehrenamtler, sondern auch Angehörige, die froh sind, einen Tag in so lockerer Atmosphäre mit ihren Angehörigen verbringen zu können. Aus dem geplanten Picknick im Freien wurde angesichts des Wetters freilich danach ein spontanes in Cafeteria, Wohnbereich und Foyer des Seniorenzentrums Helene Schmieder.

Etliche Helfer hatten in der Zwischenzeit Stühle, Tische und Musik bereitgestellt. Mit frischen Wangen und herzhaftem Lachen über die neusten „Abenteuer“ schmeckten Kaffee, Tee, Wiener und Kuchen viel besser als sonst. „Das sind freie, gemeinsame Momente für die Bewohner, die Angehörigen, die Mitarbeiter“, so Heimleiterin Katrin Wittich-Lau. Für sie hat dieser Tag noch einen ganz anderen Aspekt: Anlässlich des Internationalen Tages der Pflege am 12. Mai und der Diakonie-Aktion „Mehr Pflege-Zeit“ haben wir uns alle gefragt, was würden wir mit mehr Pflege-Zeit tun. Die Antworten von Bewohnern und Mitarbeitern können in den kommenden Wochen bundesweit gepostet und diskutiert werden. Bewohnerin Hildegard M. meint: „Dann hätten die Schwestern ein bisschen mehr Zeit für die fitteren Bewohner wie uns! Mal quatschen und öfter spazieren gehen. Viele Bewohner sind ja nicht mehr so gut drauf und brauchen da natürlich mehr Hilfe, das versteht man ja.“ Bewohnerin Ilse M. sagt: „Ja und für die Gartenzeit, wenn das Wetter wieder schön ist. Auf unserem Beet haben wir letztes Jahr herrliche Tomaten gepflanzt, angebunden, gegossen und gut geerntet. Die haben wir zusammen gegessen auch als Tomatensalat. Zucchini hatten wir auch. Schön wäre einfach mehr Zeit für Gespräche und die Freude miteinander.“ Karl-Heinz M. würde einfach mehr draußen spazieren gehen. Nur ohne Hilfe geht das natürlich nicht.

Die beiden Ehrenamtlichen Kristina H. und Gabriele P. überlegen: „Die Mitarbeiter machen schon, was möglich ist, aber Zeit ist´s nie genug. Deshalb kommen wir ja auch gerne, wir entlasten die Mitarbeiter, weil wir Zeit mitbringen.“ Ihnen ist es wichtig, den alten Menschen Herzenswärme zu geben. Kerstin G., Betreuungskraft: „Wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich mit „meinen Männern“ neben der Hobbywerkstatt auch viel mehr im Garten machen. Das macht ihnen richtig Spaß, selber noch etwas zu schaffen.“

Viola Z., Ergotherapeutin: „Ich wünschte mir mehr Zeit für den Einzelnen und das biografische Arbeiten. Wenn ich weiß, was das Leben des Bewohners geprägt hat, kann ich wunderbar im Alltag darauf aufbauen.“ Für Heimleiterin Wittich-Lau bestätigt sich, was sie selbst so empfindet: Mehr Pflege-Zeit wünschen sich Betreuende wie Bewohner vor allem für den zwischenmenschlichen Bereich. (SZ/ulb)

