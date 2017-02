Was wollten Einbrecher beim Ballsportclub? Am Wochenende stiegen Ganoven in ein Vereinsheim von Harthaer Sportlern ein.

© Symbolfoto/André Braun

Unbekannte hebelten in der Nacht vom Freitag zum Samstag die Eingangstür zum Vereinsheim des Ballsportclub Hartha e.V. an der Döbelner Straße in Hartha auf. Im Innern brachen die Einbrecher zwei weitere Türen auf. Nach gegenwärtigem Erkenntnisstand flüchteten die Einbrecher jedoch ohne Beute. Die Tatzeit lag zwischen Freitagabend 19 Uhr und Samstagvormittag 10 Uhr. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

