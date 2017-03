Was wollen die Jugendlichen? Wenn nichts los ist, muss man was auf die Beine stellen. Eine Konferenz in Sebnitz will Jugendlichen dabei helfen.

Das Projekt wird unter anderem von der Aktion Zivilcourage organisiert. © Archivfoto/Dirk Zschiedrich

Eine Fahrradcross-Strecke, ein Klubraum oder coole Events – es gibt viele Dinge, die Jugendliche in der ländlichen Region vermissen. Doch das muss nicht so bleiben. Wenn sich genug Engagierte finden, die sich dahinterklemmen, lassen sich Wünsche auch verwirklichen. In Sebnitz steigt am kommenden Freitag zum zweiten Mal eine Konferenz, die Jugendliche dabei helfen will, ihre Ideen umzusetzen. Wen muss ich ansprechen? Woher ist vielleicht Geld zu bekommen? Die Organisatoren wollen die Jugendlichen bei der Planung, bei Kontakten und bei der Finanzierung ihrer Ideen unterstützen. Dafür werden „Herzblut-Projekte“ gesucht. Das Motto der Veranstaltung lautet deshalb: „Wofür schlägt dein Herz in deiner Heimat?“

Wer kein konkretes Projekt im Kopf hat, kann aber auch einfach so vorbeikommen und sich inspirieren lassen, ganz unverbindlich und kostenlos. Die Macher der Konferenz zeigen Beispiele, wie Jugendliche vor Ort mitmischen und ihr Lebensumfeld aktiv gestalten können. Veranstalter sind die Initiative „Hier. Bewegen. Wir!“ der Aktion Zivilcourage, das DRK-Mehrgenerationenhaus Sebnitz, das Demografieprojekt der Stadt und das Projekt Jugendland. Eine erste Jugendkonferenz fand vor einem Jahr in Sebnitz statt.

Jugendkonferenz „Deine Heimat, Deine Ideen“ am 10. März, 13 bis 15.30 Uhr, im Büro von „Hier. Bewegen. Wir!“, Schandauer Straße 8a in Sebnitz. Der Eintritt ist frei.

