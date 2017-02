Was wird mit Schrottrad? Der Radabstellplatz vor dem Bahnhof wird endlich gut angenommen. Allerdings auch für fragliche Zwecke.

Da ist die Luft raus. Von Weitem fast noch in Schuss, von Nahem verrostet: die Schrotträder. © Ines Scholze-Luft

Da hat sich Stadtrat Heinz-Jürgen Thiessen (Bürgerforum/Grüne) mal richtig gefreut. Als er vorige Woche den gut gefüllten Radabstellplatz begutachtete und dabei feststellte, dass endlich mal kein Fahrrad unter der Brücke festgemacht war und dort in den Fußweg hineinragte. Immerhin hat sich die Stadt die Radabstellanlage einiges kosten lassen. War sie doch lange in der Kritik, weil Radler am Bahnhof West keine ordentlichen Möglichkeiten zum Abstellen ihres Zweirades fanden.

Doch nachdem die Anlage endlich aufgestellt war, wurde sie nur wenig genutzt, sondern die Räder weiter ans Geländer unter der Bahnbrücke angeschlossen.

Das hat sich inzwischen etwas verändert. Trotzdem stehen immer wieder Räder unter der Brücke. Und im schicken Radständer auch Schrotträder. Heinz-Jürgen Thiessen hat gleich drei gezählt, die offensichtlich nicht mehr so richtig zum Fahren taugen. Auch am Mittwoch waren sie noch da. Thiessen forderte die Stadt auf, die Wracks wegzuräumen, da eine Privatperson das ja nicht dürfe.

Die Stadt müsse sich darum kümmern, sonst könne es passieren, dass die Schrottfahrräder in einem halben Jahr noch immer dort herumstehen. Was Platz wegnimmt und nicht gerade ein Aushängeschild für diesen zentralen Punkt des künftigen Sanierungsgebietes Zentrum Radebeul-West ist.

