Was wird mit der Windkraft? Die mögliche Windfläche bei Paußnitz hat längst Investoren auf den Plan gerufen – nicht aber die Stadtpolitik.

Noch kein Anlage in Sicht: Zwischen Paußnitz und Strehla steht derzeit noch keine Windröder auf den Feldern. Doch das könnte sich ändern.



Seit im Sommer bekannt wurde, dass bei Strehla eine Fläche für den Bau von Windrädern ausgewiesen werden könnte, sorgt das Thema für Gesprächsstoff. Vor allem in Paußnitz, wo dem Ortschaftsrat zufolge bereits mehrere Windkraftfirmen unterwegs gewesen sind, um sich bei den Flächenbesitzern den Zugriff auf das mögliche Windrad-Baugebiet zu sichern.

In der Stadtpolitik scheint das Thema bisher noch nicht recht angekommen. Auf Anfrage von Tobias Dietrich (Linke) hatte Stadtchef Jörg Jeromin (FWG) es nicht vertieft. Auf SZ-Nachfrage sagte Jeromin, die Kommune befasse sich mit der Sache. Auch Gespräche mit Windkraft-Firmen habe es bereits gegeben. Doch eine Haltung zur Windkraft hat die Stadt noch nicht entwickelt. „Für eine abschließende Beurteilung ... unter Berücksichtigung des Meinungsbildes im Stadtrat und im Stadtgebiet sowie unter Berücksichtigung früherer Entscheidungen im Stadtrat fehlen ... noch wesentliche Fakten“, erklärt der Bürgermeister. Die Stadt wolle den endgültigen Entwurf des Regionalplans abwarten.

Der Regionalplan ist ein entscheidendes Dokument: In ihm ist festgelegt, wo künftig neue Windkraft-Flächen zwischen Strehla und Sebnitz entstehen sollen. So groß ist das Gebiet, um das sich der Regionale Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge kümmert. Im Sommer hatte der Planungsverband die neuen Windpotenzialflächen vorgelegt, darunter auch die 22 Hektar bei Paußnitz.

Ermittelt hatte der Verband die Flächen mit einer Art Ausschlussverfahren: Tabuzonen, in denen bestimmte Umstände – etwa Naturschutz oder Windmangel – gegen einen künftigen Windradbau sprechen, waren rausgeflogen. Was übrig blieb, wurde Windpotenzialfläche. Dass überhaupt neue Flächen her müssen, liegt daran, dass Sachsen seinen Beitrag zur Energiewende leisten muss.

Ob der Paußnitzer Streifen zwischen der B 182 und der Kreisgrenze zu Nordsachsen jedoch wirklich ein sogenanntes Windvorranggebiet wird, ist laut Planungsverband noch offen. Vor der endgültigen Genehmigung stehen noch Prüfverfahren und eine Öffentlichkeitsbeteiligung. Mitte nächsten Jahres soll es so weit sein.

Während die Prüfungen noch laufen, sind Investoren längst unterwegs, um sich die möglichen neuen Windflächen zu sichern. Von den Firmen sei man in Paußnitz regelrecht überrollt worden, sagt Ortschafts- und Stadtrat Tobias Dietrich.

Dass sich Windkraft-Firmen nach Bekanntwerden neuer Windflächen auf den Weg machen, um Pachtverträge abzuschließen, sei ein völlig normaler Vorgang, sagt Wolfgang Daniels von der Vereinigung zur Förderung der Nutzung erneuerbarer Energien Sachsen. Er rät den betroffenen Grundstückseigentümern dennoch, sich zu vernetzen und etwa bei der Sächsischen Energieagentur Informationen zu beschaffen, bevor Pachtverträge unterzeichnet werden.

Was in Strehla indes noch für Fragezeichen sorgt, sind die Pläne der Nachbarn: Westlich der Stadt grenzt der Regionale Planungsverband Westsachsen an. Der hegt eigene Pläne in Sachen Windkraft – und hat im Rohentwurf seines Regionalplans weitere Potenzialflächen vermerkt – direkt neben dem Paußnitzer Streifen (siehe Grafik). Es könnten also noch mehr Windräder rund um Strehla entstehen.

Zum Planungsstand der Westsachsen heißt es, man fahre eine Zeitschiene analog zum Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge, auch wenn es dazu keine direkte Absprache gebe. Auch der westsächsische Regionalplan solle im dritten Quartal 2017 öffentlich ausgelegt werden. Ob dann die Windpotenzialflächen bei Schirmenitz und Sahlassan noch enthalten sind, sei derzeit nicht absehbar, sagt Verbandsmitarbeiter Manfred Friedrich.

Im Strehlaer Stadtrat soll die Windkraft in der nächsten Zeit diskutiert werden. Das sagt zumindest Linken-Fraktionschef Erich Knott, der das Thema auf die Tagesordnung setzen will. Er betrachte die Räder als „Störfaktor in der Natur“, so Knott. Und auch CDU-Fraktionschef Andreas Haberland hat persönlich keine Sympathie für die Anlagen. Seine Fraktion habe sich bisher aber noch keine Meinung zur Windkraft gebildet, so der Christdemokrat.

Auch in Paußnitz suche man noch nach einer Haltung zum Thema, heißt es vom Ortschaftsrat. Die Meinungen seien geteilt. Gerade für die Grundstücksbesitzer sei die Aussicht auf hohe Pachteinnahmen lukrativ. Andererseits wolle nicht jeder die großen Anlagen direkt vor der Haustür haben.

