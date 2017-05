Was wird mit der Turnhalle? Wie der Bürgermeister ankündigt, soll eine Entscheidung vorbereitet werden.

Roßweins Bürgermeister Veit Lindner. © André Braun

Wenn im nächsten Jahr sämtliche elektrischen Anlagen in der Grundschule erneuert werden, dann ist die Modernisierung des Schulhauses fast geschafft. Doch was wird mit der Turnhalle dahinter? Sie ist genau wie das Schulgebäude schon mehrere Jahrzehnte alt. Auf den kritischen Zustand hat Schulleiterin Angelika Schmidt, die inzwischen ihr Rentnerdasein genießt, bereits vor fast einem Jahr hingewiesen.

Die Frage ist, ob die Halle so saniert werden kann, dass sie die heutigen Anforderungen an den Schulsport, aber auch die energetischen Auflagen erfüllen kann. Die Prüfung läuft noch. Alternativ müssen die Räte über einen Neubau nachdenken. Angesichts der dann auf die Kommune zukommenden Kosten wollten die Stadträte wissen, wie es in puncto dieser Sporthalle aussieht. Darauf ging Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) nicht ein. Vielmehr verwies er darauf, dass die Erkenntnisse zurzeit aufbereitet werden.

Für die Stadtratssitzung im Juni, spätestens aber für September, kündigte Lindner eine Vorlage an, auf deren Grundlage die Räte diskutieren und entscheiden können. (DA/sig)

