Was wird mit Äpfeln vom Hutberg? Eine Kamenzerin ärgert sich über den ungenutzten Früchtesegen auf einer Streuobstwiese. Die Ernte soll nun möglich werden.

Schade um das viele Obst, fand eine Leserin. Und hakte nach. Am neuen Hochbehälter der Ewag am Hutberg könnten nach Absprache nun doch Äpfel geerntet werden. Ob sich dafür jemand finden wird? © Matthias Schumann

In diesem Jahr dürfte es für die Apfelernte am Kamenzer Hutberg wohl fast zu spät sein. Aber die Bäume auf der Streuobstwiese am Hochbehälter dort versprechen ja auch künftig eine reiche Ernte. Und die liegt Helga Mehnert aus Kamenz am Herzen. Deshalb wandte sie sich schon vor ein paar Wochen an die SZ-Redaktion. Mit der Antwort war sie noch nicht hundertprozentig zufrieden, zumal die Stadtverwaltung zugesagt hatte, sich der Sache bei der Ewag Kamenz anzunehmen.

Die ist Eigentümerin des Geländes am Hochbehälter. Vielleicht könnte es ja doch noch eine passable Lösung für das schöne Obst geben. Um das geht es Helga Mehnert. Sie schrieb: „Wir sind Besitzer eines Gartengrundstücks auf dem Hutberg. Gegenüber wurde das neue Wasserwerk gebaut, umgeben mit einem hohen Zaun. Im Gelände des Wasserwerkes stehen alte große Obstbäume, Birnen und Äpfel und sie tragen üppig, nur erntet sie niemand.“ Alles liegt unten auf den Wegen. „Wir haben doch die Tafel für Bedürftige, es sind wunderbare Birnen und Äpfel. Warum kann man dieses Obst nicht beispielsweise dort gebrauchen?“ Sie habe selbst schon bei der Ewag angerufen. Der Kamenzer Energie- und Wasserversorger habe sie wissen lassen, man dürfe dort nichts ernten, weil es eine Streuobstwiese sei. „Es ist

doch aber eine Sünde“, so die Frau, „die herrlichen Früchte verkommen zu lassen.“

Paragrafen gewälzt

Die aktuelle Antwort der Ewag lässt nun doch Hoffnung keimen. Nach einem Exkurs durch einschlägige Paragrafen im Naturschutzgesetz zum Thema Streuobstwiese, teilt Matthias Wiemaf, der Bereichsleiter Wasserwirtschaft mit. Das Unternehmen habe sich nun beim Sachgebiet Naturschutz des Landratsamtes Bautzen kundig gemacht. Danach gebe es keine Auflagen zur Ernte des Obstes auf der Wildobstwiese am Hochbehälter Hutberg. Was soviel heißt wie: „Das Obst könnte dort geerntet werden.“ Allerdings würde der Ewag Kamenz kein Personal dafür zur Verfügung stehen.

Nach telefonischer Rücksprache mit dem Versorger könnte jedoch ausgewählten Personen oder Personenkreisen das „zeitweise Betreten des Geländes zur Ernte der Äpfel gestattet werden“ Na dann, ran an die Äpfel.

zur Startseite