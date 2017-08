Was wird jetzt aus dem Weißen Roß? Der Stadtrat Pirna soll entscheiden, ob das Volkshaus als Kulturstätte taugt und saniert werden soll. Der Ausgang ist ungewiss.

Der Pirnaer Rat befasst sich in seiner Sitzung mit dem Weißen Roß. © Marko Förster

Es war Ende vergangenen Jahres, mitten im Oberbürgermeister-Wahlkampf, als Amtsinhaber Klaus-Peter Hanke (parteilos) eine kühne Vision verkündete. Pirna, so schlug der Rathauschef vor, brauche wieder ein gescheites Kulturhaus, weil die Tanne für immer verloren war und die Herderhalle nur bedingt zum Musentempel taugt. Und Hanke brachte auch gleich sein Wunschobjekt ins Spiel: das Weiße Roß. Er schlug vor, den Volkshaus-Saal und das restliche Gebäudeensemble zu sanieren, später könnte es gar als Dienstsitz der Kultur- und Tourismusgesellschaft Pirna fungieren. Sogar zeitlich wagte sich Hanke vor: 2020, so seine Idee, könnte im Saal wieder getanzt werden. Es bleibt aber noch immer die Frage: Lässt sich das auch alles umsetzten?

Pirnas Stadtrat soll sich nun auf seiner Sitzung am 29. August mit dem Thema befassen. Vorgesehen ist, dass der Rat im Grundsatz beschließt, das Weiße Roß zu sanieren, dass es langfristig als multifunktionales Zentrum genutzt und die Modernisierung finanziell gefördert wird. Für Letzteres spricht aus Sicht der Stadt, dass bereits bestehende Fördergebiete des Programms „Stadtumbau“ zeitlich ausgedehnt und deren finanzieller Umfang aufgestockt werden kann. Das weiße Roß liegt im Stadtumbau-Gebiet „Königsteiner Straße/Clara-Zetkin-Straße“. In das Gebiet sind schon reichlich Fördermittel geflossen, beispielsweise in die Gebäude Breite Straße 2 bis 8. Laut Stadt stünden daher die Chancen gut, dass es auch für den auferstehenden Kultursaal Fördermittel geben kann. Kritiker sehen das aber skeptisch: Für sie ist die Sanierung zu teuer, zudem liege das Weiße Roß verkehrstechnisch ungünstig.

