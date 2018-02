Was wird denn dort vermessen? Der Freistaat lässt einen Feldweg zwischen Geißmannsdorf und Rammenau vermessen. Dabei ist nicht klar, wem die Flächen überhaupt gehören.

Die Vermessungspflöcke stehen noch nicht lange am Feldweg bei Geißmannsdorf, haben aber schon Aufmerksamkeit erregt. © Steffen Unger

Rammenau. Die Markierungspfeiler waren plötzlich da. Sie säumten den Feldweg, der von der Geißmannsdorfer Straße in Richtung Butterberg abzweigt, und verbreiterten den schmalen landwirtschaftlichen Weg damit teilweise auf stolze neun Meter. Die Geißmannsdorfer und zahlreiche Autofahrer fragen sich seitdem, was eigentlich das Ziel der Vermessungsarbeiten ist. Wird dort etwa eine neue Straße geplant?

Die Stadt Bischofswerda wünscht sich schon seit langem eine schnelle Verbindung zwischen dem Industriegebiet Nord und der Umgehungsstraße B 98 zur Autobahn. Das wurde erst wieder bei der Diskussion um die Ansiedlung eines neuen Elektrodenwerks an der Bautzener Straße deutlich (SZ berichtete). Der Freistaat sieht aber bisher anscheinend nicht die Notwendigkeit, darauf hat die Stadt vor einigen Wochen selbst hingewiesen. „Diese Verbindungsstraße wurde vor einigen Jahren mangels Bedarf leider aus den Verkehrsplanungen gestrichen“, sagte der Stadtsprecher auf Nachfrage. Die Straße wolle der Freistaat nur prüfen lassen, wenn der Verkehr auf den vorhandenen Straßen tatsächlich deutlich zunimmt. Das wurde der Stadt im vergangenen Sommer vom Staatssekretär des Wirtschaftsministeriums zugesichert. Die acht Lkws, die täglich Rohstoffe zum neuen Werk im Industriegebiet bringen sollen und Elektroden abholen, würden dafür aber „leider“ nicht reichen.

Die Vermessungsarbeiten an dem landwirtschaftlichen Weg haben aber tatsächlich mit dem Bau einer Straße zu tun, wenn auch mit einem längst abgeschlossenen. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) hat die Arbeiten in Auftrag gegeben. „Dem Planfeststellungsbeschluss B 98 entsprechend ist dieses Stück Wirtschaftsweg in Baulast und Eigentum der Stadt Bischofswerda übergegangen. Wir als Vorhabensträger haben lediglich Katastervermessung beauftragt, um den Grunderwerb abschließen zu können“, sagt eine Sprecherin des Lasuv auf Nachfrage der SZ.

Die Nutzer des Feldwegs überrascht das. Sie waren nämlich bisher der Ansicht, dass Teile des Weges den Eigentümern des Feldes gehören. Das zeigen wohl auch Grundbuchseintragungen. Das Feld zwischen Geißmannsdorf und der neuen Umgebungsstraße gehört ihrer Aussage nach noch streifenweise verschiedenen Familien des Dorfes, so wie es früher üblich war. Der Weg soll das obere Ende der Streifen bilden. Bisher sicherten sich die Geißmannsdorfer gegenseitig schriftlich zu, dass sie unentgeltlich den Weg mit nutzen durften. Sonst wären einige auch nicht zu ihren Grundstücken gekommen. Das Gefüge geriet aber ins Wanken, als sich der Freistaat Flächen für den Bau der neuen Umgehungsstraße sicherte. Trotzdem sollen Wegflächen noch immer Privatleuten gehören. Will der Freistaat also etwas an die Stadt Bischofswerda weitergeben, was ihm gar nicht gehört?

Das lässt sich ohne den Einblick in die entsprechenden Grundbücher nicht mit Bestimmtheit sagen, ein Eigentümer ist überzeugt davon. Die Stadt Bischofswerda, die den Weg bekommen soll, hält sich in ihren Aussagen jedenfalls sehr bedeckt. „Es sind Vermessungsarbeiten des Lasuv, Antwort bitte von dort erbitten“, heißt es auf SZ-Nachfrage. Darüber hinaus müsse das Lasuv die Angelegenheit mit den Anliegern klären. Die Stadt wolle sich in die Diskussion nicht weiter einmischen.

