Was wird aus Schiebocks Tanne?

So sah es am Mittwoch am frühen Nachmittag auf dem Altmarkt aus. Die Coloradotanne stand da noch, aber viele Äste waren schon abgesägt. Auch anderen Adventsschmuck räumte der Bauhof auf, darunter die große Lichterkette vom Altmarkt. Sie wird nun wieder im Bauhofgebäude eingelagert.

So strahlte Bischofswerdas Weihnachtsbaum im Dezember. Viele schauten zurecht gern hin.

Zu schade zum Wegschmeißen! Aber für den superschönen Weihnachtsbaum, den Bischofswerda seit Ende November vorm Rathaus stehen hatte, geht jetzt die Zeit als Dekotanne zu Ende. Das viele Reisig des rund 14 Meter hohen Baumes landet bei der Feuerwehr Bischofswerda. Beim Weihnachtsbaumbrennen der Kameraden am Sonnabend kommt es ins Feuer. Den Stamm wird man wiedersehen.

Den Weihnachtsbaum, den Bischofswerda 2016 vorm Rathaus stehen hatte, halten viele für den schönsten der letzten Jahre. Obwohl es zuvor nicht wenige andere tolle gab und Schiebock damit jahrelang sogar den attraktiveren Baumschmuck aufbieten konnte als der weltberühmte Striezelmarkt. Mit der Coloradotanne schaffte es Bischofswerda Ende letzten Jahres auch, eine Leserabstimmung der SZ im Internet über den schönsten Weihnachtsbaum in der Region deutlich zu gewinnen. Geschlagen wurden Pulsnitz, Radeberg, Hoyerswerda, Kamenz und Bautzen.

Andre Caspar und seine Familie von der Kampfbahn in Bischofswerda hatten Bischofswerda den Baum geschenkt. Am Zaun zur Straße stand er bei ihnen auf dem Grundstück. Weil er zu groß geworden war, Stromleitungen und frisch zu sanierenden Fassaden im Wege stand, und weil er deswegen hätte gestutzt werden müssen, entschied sich die junge Familie, die Tanne an die Stadt zu verschenken. Weil es so ein schönes Exemplar ist, fiel der Abschied wie erwartet schwer. Ihr kleiner Sohn habe ein paar Tränen in den Augen gehabt, als Mitarbeiter vom Bauhof und Kameraden der Feuerwehr kamen, um sie zu fällen und mitzunehmen. „Aber als er dann auf dem Markt stand, haben viele gesagt: Was für ein tolles Exemplar. Das hat uns gefreut und geholfen, die Traurigkeit zu überwinden“, sagt Andre Caspar. Er dankt den Bauhofmitarbeitern, die den Baum „so klasse geschmückt haben. Schön gleichmäßig brachten sie die Lichter an.“

Herausforderung bei eisigem Wetter

Den Stamm des Baumes bekommt die Familie an der Kampfbahn jetzt zurück. In handliche Stücke gesägt, wie Bauhofleiter Sven Ganze auf Anfrage sagte. Man habe es immer so gehalten, die Spender zu fragen, was mit ihrem Baum werden soll, wenn er auf dem Markt nicht mehr gebraucht wird. Andre Caspar und Familie wollen das Holz des Stammes aber nicht verfeuern. „Wir werden Bänke und Stühle für unseren Garten draus machen“, sagte er am Mittwoch am Telefon. Sein Bruder könne mit der Kettensäge umgehen. Zusammen wollen sie was Bleibendes kreieren. Ein schönes Ende für einen tollen Baum.

Mitarbeiter des Bauhofes haben am Mittwoch den Baum auf dem Markt „zurückgebaut“. Zuerst wurde die Kette heruntergeholt, dann sägten sie die Triebe von unten nach oben ab und zerkleinerten zuletzt den Stamm. Das war bei dem eisigen Winter eine Herausforderung, vor allem in 14 Meter Höhe. Zur Belohnung holte einer aus der Truppe beim Bäcker Teschner für alle Pfannkuchen. Auch eine schöne Idee.

Baumbrennen in Bischofswerda: Sonnabend 16.15 Uhr auf dem Festplatz neben dem Feuerwehrhaus am Goldbacher Weg, Start mit Fackel- und Lampionrunde.

