Was wird aus der Reichenberger Straße? Drei weitere Geschäfte sind in diesem Jahr verschwunden, trotzdem gibt es Hoffnung. Die Bäckerei Zabel eröffnet im Dezember eine Filiale.

Auch freitags ist nicht viel los in der Reichenberger Straße. Es könnte jedoch bald besser werden. Foto: Matthias Weber

Es ist Freitagvormittag. Auf der Reichenberger Straße ist nur eine Handvoll Passanten zu sehen, die Schaufenster der leer stehenden Geschäfte sind von der Feuchtigkeit beschlagen. Eine Fensterscheibe im Haus Nummer 47 ist sogar zerschlagen. In den auf der Straße verbliebenen Geschäften sind jedoch überall Kunden zugange. Im Café Weber hat sich sogar eine Schlange wartender Menschen gebildet.

Guido Hannig gab Ende Oktober aus Altersgründen sein Uhren- und Schmuckgeschäft an der Ecke zum Rathausplatz auf. Nach der Schließung der Stadtbäckerei an der Albertstraße und dem Umzug der „Preisbombe“ im August war er somit der Dritte, der in diesem Jahr der Reichenberger den Rücken kehrte.

Laut dem Entwurf des öffentlich ausliegenden Einzelhandelskonzeptes der Stadt gehört die Straße neben der Inneren Weberstraße zu den „Sorgenkindern“ der Innenstadt, weil sie „über den Tagesverlauf eine vergleichsweise konstante, aber absolut niedrige Frequentierung aufweist“. Bei einer Passantenzählung brachte es die Reichenberger Straße auf 226 Passanten pro Stunde. Zum Vergleich: Im Bereich Johanniskirche/Markt bei Intersport-Kunick wurden zur gleichen Zeit 1004 Passanten gezählt. Für Maik Neumann, Inhaber des gleichnamigen Gardinen- und Möbelhauses in der Reichenberger Straße, sind diese Zahlen nichts Neues. Trotzdem habe die Ausdünnung des Angebotes auf der Straße in diesem Jahr keinerlei Umsatzeinbußen für sein Geschäft gebracht, so Neumann. Auch Claudia Arlt, Inhaberin des Kinderbekleidungsfachgeschäftes „Bambini bis Teenie“, sieht die Entwicklung gelassen, weil ihre Stammkunden den Laden zielgerichtet besuchen. „Für mich ist wichtig, dass die Kunden auf der Straße parken können“, so die Geschäftsfrau. Vor allem junge Mütter würden schnell mal bei ihrem Geschäft ranfahren und einkaufen. Bettina Gärtner von „Kids Spielwaren“ sieht das ähnlich, auch ihre Kunden kommen gezielt. Trotz geringerer Laufkundschaft ist der Super-GAU in der Straße ausgeblieben. Inzwischen deutet sich sogar die zarte Wiederbelebung der Straße an.

Bäckermeister Steffen Zabel aus Eckartsberg wird nach eigenen Angaben Anfang Dezember eine Filiale in der ehemaligen Stadtbäckerei eröffnen. Eine Botschaft, die künftige Nachbarn und auch Anwohner mit Freude zur Kenntnis nehmen werden. Im Frühjahr plant Sandra Näther einen Kosmetiksalon im LED-Laden, gegenüber des Friseursalon „Kamm In“, zu eröffnen. Sie arbeitet derzeit noch im Kosmetiksalon ihrer Mutter in der Ziegelstraße. Der bleibt auch nach dem Weggang der Tochter erhalten. Ihr Vater, Steffen Näther, ist als Grundstückseigentümer bestrebt, die Reichenberger Straße zu beleben und hofft auf positive Effekte und weitere Neuansiedlungen.

Wie Städte mit „schwierigen Straßen“ umgehen, erklären die Verfasser des Einzelhandelskonzeptes. Sie empfehlen bestimmte Angebote in diesen Straßen zu konzentrieren und sie durch Events, Gastronomie und touristische Angebote aufzuwerten. So weit die Theorie. Zittaus Wirtschaftsförderin sieht allerdings kaum Möglichkeiten, darauf Einfluss zu nehmen. „Die Konzentrationsprozesse werden durch den Markt geregelt. Wir unterstützen bei konkreten Anfragen“, so Frau Heymann gegenüber der SZ. Die Stadt habe weder Einfluss auf die Eigentümer der Innenstadt-Immobilien, noch könne sie mit Ordnungsmaßnahmen eingreifen.

Bleibt die Aufwertung der Straße durch Events und touristische Angebote übrig. Das ist in der Vergangenheit durch die Aktionen in den Fleischbänken anlässlich einzelner Höhepunkte, wie Ostersamstag, Spectaculum, Bummelsamstag und Lichterfest, gelungen. Beim Bummelsamstag am vergangenen Wochenende gelang es dem Ausrichterverein „Tradition und Zukunft Zittau“ (TuZZ) allerdings noch nicht, einen Markt auf die Beine zu stellen. Bauarbeiten behinderten derzeit Events in den Fleischbänken, so die Veranstalter. So kamen zum Bummelsamstag etwas weniger Menschen als im Vorjahr. „Die Aktionen in den Fleischbänken haben damals bis zu uns ausgestrahlt“, erinnert sich Bettina Gärtner im Spielwarenladen am Ende der Reichenberger Straße. Aber auch auf dem Gebiet bewegt sich etwas. Torsten Walkstein vom TuZZ-Verein kündigte am Donnerstag gegenüber der SZ an, dass die Fleischbänke zum Lichterfest am 3. Dezember wieder öffnen werden.

