Was wird aus der Ost-Renten-Angleichung? Ende der Woche entscheidet die Große Koalition über ein einheitliches Rentensystem. Alles scheint möglich.

Die Ost-West-Angleichung gehört zu den wichtigen Punkten des Rentengipfels am Donnerstag im Berliner Kanzleramt. © dpa

Im ursprünglichen Entwurf des Leitantrages der CDU-Spitze für ihren Bundesparteitag Anfang Dezember stand der glasklare Satz: „Noch in dieser Wahlperiode werden wir ... die Ost/West-Rentenangleichung umsetzen.“ Überraschend war das nicht. Schließlich steht das Vorhaben so im Regierungsvertrag von Union und SPD, ein Gesetzentwurf von Sozialministerin Andrea Nahles ist längst fertig, liegt aber in der Kabinettsabstimmung auf Eis.

Und doch ist der Satz – weitgehend unbeachtet – vom CDU-Vorstand wieder rausgestrichen worden. Nach ausgiebiger Diskussion, wie es heißt. Beantragt hatte die Aktion der Dresdner Bundestagsabgeordnete Arnold Vaatz. Seit Langem wirbt er dafür, bei der Ost-West-Rente alles so zu lassen, wie es ist. Natürlich würde auch Vaatz den heutigen Rentnern eine Anhebung ihres Altersgeldes auf das Westniveau gönnen. Sie würde am Ende knapp sechs Prozent mehr gesetzliche Rente bedeuten.

Doch zugleich würde dann ein gewichtiger Vorteil wegfallen. Das heutige gespaltene Rentenrecht begünstigt nämlich – zumindest bei der Berechnung der Rente – die Ostdeutschen. Jeder Euro, der in den neuen Bundesländern in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt wird, führt zu einem höheren Rentenanspruch als im Westen. Der Vorteil liegt derzeit bei 8,5 Prozent. Der Grund für diesen Ost-West-Unterschied: Für die Rentenberechnung werden die im Osten versicherten Arbeitsverdienste rechnerisch aufgewertet. Damit soll eine nachteilige Wirkung der noch immer geringeren Arbeitsverdienste bei einer späteren Rente verhindert werden.

Vor- und Nachteile abwägen

Und genau das ist eines der wichtigsten Vaatz-Argumente bei der Abwägung der Vor- und der Nachteile einer Angleichung der Rentenwerte bei gleichzeitiger Abschaffung der Höherwertung: Besonders für ostdeutsche Geringverdiener würde dadurch die Gefahr der Altersarmut noch größer. „Wenn man aber im gegenwärtigen System bleibt, dann bleibt die Höherwertung, solange der Durchschnittslohn West über dem im Osten liegt. Und sie endet automatisch, sobald die Löhne angeglichen sind. Es gibt also keinen Grund, in diesen Mechanismus politisch einzugreifen. Das hätte für die jüngere Generation irreparable Folgen.“

Der SZ sagte Vaatz, dass der Ost-West-Lohnabstand von derzeit rund 15 Prozent durch Ost-Berlin und den Speckgürtel um die Hauptstadt noch verfälscht wird. Tatsächlich lägen Löhne und Gehälter im ländlichen Bereich oft erst bei 70 Prozent oder noch darunter. Alles so beachtenswerte Argumente, dass selbst in der hochkomplexen Materie kundige Politiker der Linkspartei hinter vorgehaltener Hand die Beibehaltung der aktuellen Regelung für die zweitbeste Lösung halten. Die beste – höhere Renten und weiterhin Höherbewertung der Löhne – wird es nicht geben.

Insbesondere die SPD beharrt aber auf dem vereinbarten einheitlichen Rentensystem bis 2020 – auch mit gewichtigen und beachtenswerten Argumenten. Der Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern, Erwin Sellering, hat für die Genossen das Thema für den Regierungsvertrag verhandelt. „Ich sehe mit großer Sorge, dass die CDU ein klares Bekenntnis zur Angleichung der Renten vermeidet“, sagt er nun: „SPD und CDU haben bei Bildung der Bundesregierung vereinbart, dass die Angleichung bis Ende 2019 abgeschlossen sein soll.“ Und was zugesagt wurde, müsse jetzt auch eingehalten werden. Er könne Kanzlerin Angela Merkel nur davor warnen, die Menschen in Ostdeutschland ein zweites Mal zu enttäuschen. Sie habe schon einmal eine Angleichung der Renten angekündigt, und dann sei nichts passiert. Es gehe nicht nur um eine finanzielle Besserstellung, sondern auch um die Anerkennung von Lebensleistungen und um Augenhöhe zwischen Ost und West.

Auch die Ostbeauftragte der Bundesregierung Iris Gleicke (SPD) warnte die Union davor, bei der Ost-West-Rentenangleichung von der Fahne zu gehen: „Die Union habe die Angleichung in der Vergangenheit immer wieder versprochen. Das Verschieben der Angleichung auf den Sankt-Nimmerleins-Tag wäre nicht nur ein eindeutiger Bruch des Koalitionsvertrages, sondern ein glatter Wortbruch gegenüber den Ostdeutschen.“

Seit über einem Jahrzehnt müht sich die Politik, das Problem aus der Welt zu schaffen. Vergeblich. Es ist immer gescheitert: weil das Rentensystem ziemlich komplex ist und weil es eben neben Gewinnern auch immer Verlierer gibt und niemand alle Seiten zufriedenstellen kann. Laut dem vorliegenden Nahles-Plan soll der Rentenwert Ost in zwei Schritten angehoben werden.

Die Ost-West-Angleichung gehört zu den wichtigen Punkten des Rentengipfels am Donnerstagabend im Kanzleramt. Vielleicht wird sie wieder verschoben, vielleicht kann sie die CDU aber auch wieder in ihren Leitantrag schreiben.

