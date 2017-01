Was wird aus der Leubener Operette? Der ehemalige Standort der Staatsoperette steht mittlerweile leer. Eigentlich will die Stadt das Areal verkaufen, zuletzt war es allerdings auch als möglicher Schulstandort im Gespräch.

Der ehemalige Standort der Staatsoperette an der Pirnaer Landstraße in Leuben steht mittlerweile leer. Das Theater ist 2016 ins Kraftwerk Mitte umgezogen. Was nun mit dem städtischen Grundstück und den Gebäuden passieren soll, ist unklar. Eigentlich will die Stadt das Areal verkaufen, zuletzt war es allerdings auch als möglicher Schulstandort im Gespräch. Die CDU-Fraktion fordert nun, dass ein Teil des Grundstücks für Wohnungsbau genutzt werden könnte. Für das Operettengebäude soll eine Ausschreibung erarbeitet werden, die von Interessenten ein Konzept zur öffentlichen Nutzung des Hauses verlangt. Ziel ist es, dass Gebäude als Ortsteilzentrum für den Stadtteil zu erhalten.

An diesem Donnerstag entscheidet der Stadtrat über den CDU-Antrag. Die Sitzung beginnt 16 Uhr im Plenarsaal des Neuen Rathauses. Dabei geht es unter anderem auch um zwei große Bauvorhaben in Mickten an der Sternstraße sowie in Pieschen an der Ecke von Leipziger Straße und Alexander-Puschkin-Platz. (SZ/noa)

