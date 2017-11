Was wird aus der katholischen Kirche? Das Glashütter Gotteshaus steht leer und wird nicht mehr genutzt. Das könnte sich bald ändern.

Ende September wurde in der katholischen Kirche der letzte Gottesdienst gefeiert. Nun steht das Gotteshaus leer. Die Kirche will sich von der Immobilie ganz verabschieden. © Egbert Kamprath

Seit sechs Wochen treffen sich die Glashütter Katholiken nicht mehr in der St.-Christophorus-Kirche am Dittersdorfer Weg, sondern im Gemeindesaal der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde. Noch ist die kleine Gemeinde damit beschäftigt, sich auf die neuen Gegebenheiten umzustellen. „Nach meinem Eindruck gibt es einige Gemeindemitglieder, die sich sehr für diese Gottesdienste engagieren“, sagt Pfarrer Gerald Kluge. Andere besuchen sie nach wie vor. Und es gibt auch Gemeindemitglieder, die er seither nicht mehr gesehen hat. „Aber da weiß ich nicht, ob das endgültig ist oder sie eine Art Trauerphase durchmachen“, erzählt er.

Der Abschied von der St.-Christophorus-Kirche sei vielen nicht leicht gefallen. Dazu gehören vor allem die, welche die Kirche Anfang der 1950er-Jahre mitgebaut oder deren Errichtung miterlebt haben. Denn für die Gemeinde war es ein enormer Kraftakt, dieses Gotteshaus auf dem Hanggrundstück zu errichten. In den letzten Jahren ist aber gerade diese Lage zum Problem geworden. Vor allem den älteren Gemeindemitgliedern ist es zunehmend schwergefallen, den steilen Weg zu gehen. Doch das war nicht allein der Grund, weshalb sich die Kirche entschieden hat, sich von der Immobilie zu trennen.

Entscheidung steht noch aus

Auch das neben der Kirche stehende Pfarrhaus macht Schwierigkeiten. Es steht leer und müsste saniert werden. Auch die Unterhaltung des Grundstücks ist für die kleiner gewordene Gemeinde schwieriger geworden. Aus diesen Gründen beschloss die Pfarrei nach kontroversen Diskussionen den Umzug und den Verkauf ihrer Immobilie am Dittersdorfer Weg. Ende September fand der letzte Gottesdienst in der St.-Christophorus-Kirche statt. Pfarrer Gerald Kluge sprach in seiner Predigt vom Schmerz des Abschieds, aber auch von den Chancen eines Neubeginnes für die rund 300-köpfige Gemeinde.

Den könnte es nun auch im früheren Gotteshaus geben. Denn es gibt einen Kaufinteressenten für diese Immobilie, sagt der Pfarrer auf SZ-Nachfrage. Über dieses Angebot sei aber noch nicht endgültig entschieden worden. Die Pfarrei warte noch auf ein wichtiges Dokument, genauer auf eine offizielle Urkunde. Mit dieser bestätigt die Bistumsleitung in Dresden, dass die Kirche entweiht wurde. Die Entscheidung dazu fällt der Dresdener Bischof nach einer Anhörung des Priesterates. Da dieses Gremium sehr selten tagt, habe sich der Prozess etwas verzögert, sagt Pfarrer Kluge. Inzwischen trat es aber zusammen. Und offenbar gab es dort keinen Widerstand gegen die geplante Umnutzung. Von der Bistumsleitung sei ihm signalisiert worden, dass auch sie keine Alternative zum Verkauf der Kirche sehe, erklärt Pfarrer Kluge. Wer der potenzielle Käufer ist, wolle er noch nicht verraten. Nur soviel: Dieser habe sich vor gut einem Monat gemeldet. Die Pfarrei übergab ihm das Wertgutachten und lud ihn zu einer Vorortbesichtigung ein. „Einige Tage später schickte er uns ein verbindliches Kaufangebot“, sagt Pfarrer Kluge.

Wenn die Urkunde der Entweihung vorliegt, wird der Kirchenrat beraten und entscheiden. Fest steht bereits: Sollte es zum Verkauf kommen, bliebe der Verkaufserlös bei der Pfarrei. „Einen besonderen Zweck haben wir nicht vorgesehen“, sagt Pfarrer Kluge. Offen ist indes, wie einige Dinge weiter genutzt werden, die die Katholiken mitgenommen und zunächst einmal zwischengelagert haben. „Für die Einrichtungsgegenstände wie Bänke und Orgel suchen wir noch Interessenten“, sagt der Pfarrer. Andere Dinge werden nun im Gemeindesaal aufbewahrt. Hier erinnern das Altarkreuz, das Marienbild und die Christophorusdarstellung an die frühere Kirche am Dittersdorfer Weg.

