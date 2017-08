Was wird aus der Cockerwiese? Die Stadt plant, dort ein neues Schulhaus zu bauen. Wird dann auf der Fläche noch gefeiert und musiziert?

4 000 Gäste kamen am 17. Juni zum Klassik Picknickt, das die Cockerwiese in einen Freiluft-Konzertsaal verwandelte. Einen guten Monat zuvor feierten die Wohnungsgenossenschaften dort ihren Sport- und Familientag. Und bereits im März gastierte der Zirkus Voyage auf der Wiese nahe der Grunaer Straße. Die Cockerwiese ist eine beliebte Veranstaltungsfläche. Doch wie geht es weiter, wenn die Stadt dort wie vorgesehen, zum Schuljahr 2022 eine fünfzügige Oberschule errichten will? Bleibt dann noch Platz für Musik und mehr?

Die Stadt selbst sieht es als nicht sehr realistisch an, dass tatsächlich bis Sommer 2022 eine Oberschule auf der Cockerwiese gebaut werden kann. Immerhin müssen dafür zahlreiche Pläne erarbeitet und Genehmigungen eingeholt werden. „Bis zur Fertigstellung des vorgeschlagenen Neubaus verbleibt die 101. Oberschule auf der Pfotenhauer Straße. Die dort vorgesehene Gründung des Gymnasiums Johannstadt kann für die ersten Schuljahre parallel zum Unterrichtsbetrieb der 101. Oberschule erfolgen“, schreibt der Geschäftsbereich Bildung und Jugend auf Anfrage der Sächsischen Zeitung.

Schulbürgermeister Hartmut Vorjohann (CDU) hatte bei der Vorstellung der Ideen für den neuen Schulnetzplan davon gesprochen, dass mit dem Bau der neuen Lingnerstadt deutlich mehr Schulplätze in der Altstadt entstehen müssten. Eine Antwort darauf ist der Bau der neuen Oberschule. Die Lingnerstadt selbst soll in mehreren Bauphasen entstehen. Konkret wird erst am Quartier zwischen St. Petersburger Straße und Hygiene-Museum gearbeitet. Die Stadt könne noch nicht abschätzen, wie der Zeitplan für die weiteren Teile verläuft. Denn es werden Anregungen und Bedenken während der Offenlage von Bürgern und anderen Anliegern erwartet. Wann der Bebauungsplan Rechtskraft erlangt, steht in den Sternen. Solange wird die Cockerwiese, die ihren Namen nach einem Konzert des britischen Sängers erhielt, noch Veranstaltungsort sein. (SZ/kh),

