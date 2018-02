Was wird aus den Tierpark-Plänen? Seit Jahren liegt der Umbau auf Eis. Mittlerweile ist das mehr als ein Luxusproblem.

Yvonne und Sebastian Kretzschmann aus Torgau besuchen mit ihrem Sohn Konstantin das Streichelgehege im Riesaer Tierpark. Es ist eine der beliebtesten Attraktionen der Anlage. Eigentlich sollten bis 2013 einige neue hinzukommen.

Riesa. Während der Meißner Tierpark seit Monaten um sein Überleben kämpft, geht es dem Riesaer Gegenstück auf den ersten Blick recht gut: Die Besucherzahlen sind zuletzt auf fast 32 000 Gäste gestiegen, gerade erst kam mit einer Eseldame ein neues Tier in die Anlage. Auch der Unterhalt ist gesichert: Während der Meißner Tierpark-Betreiber als Einzelkämpfer damit zu tun hat, den Tagesbetrieb aufrecht zu erhalten und die Tiere artgerecht zu ernähren, hat die Riesaer Betreibergesellschaft FVG jährlich 192 000 Euro allein für den Tierpark zur Verfügung. „Da sind die Gehälter der Mitarbeiter, Futter, der Betrieb der Maschinen und Fahrzeuge, Tierarztkosten, Energiekosten, kleinere Reparaturen und noch anderes inbegriffen“, erklärt Stadtsprecher Uwe Päsler.

Also alles paletti, möchte man meinen. Grund zum Jubeln sieht Tierpark-Leiter Gerhard Herrmann trotzdem nicht. Denn eigentlich sollte die Anlage längst in großem Stil umgebaut werden. Schon im Jahr 2005 berichtete die SZ über die Pläne: Zwei Drittel des Geländes sollten bis 2013 umgebaut werden, vom Eingangsbereich über das Pferdegehege am Stadtpark-Eingang bis hin zu den Vogelvolieren. Das Reh-Gehege sollte seine Zäune verlieren, sodass die Besucher stattdessen auf einem erhöhten Steg durch das Gelände gehen und sich damit „näher dran“ fühlen an Reh, Kranich und Co. Ebenso ambitioniert der Plan für die Gebirgslandschaft: Ein Durchbruch durch die Klostermauer war geplant und ein „Schaufenster“ Richtung Stadtpark, über das Spaziergänger die Mufflons beobachten könnten.

Mehr als ein Luxusproblem

Insgesamt neun Bauabschnitte waren vorgesehen. Ende März 2005 stimmte der Stadtrat einstimmig für das Umgestaltungskonzept. Getan hat sich danach einiges – jedenfalls bis zum Jahr 2013. Seitdem liegen die Pläne auf Eis, es fehlte das Geld. „Da keine weiteren Mittel zur Verfügung standen, konnte bis jetzt noch nicht alles abgearbeitet werden“, heißt es aus der Stadtverwaltung. Die ausstehenden Projekte seien mit rund 566 000 Euro kalkuliert – und stünden nach wie vor im Investitionsplan der Stadt. „Größter Posten ist die Freiflugvoliere, dazu die Umgestaltung Rehgehege und Mufflongehege inklusive des Schaufensters.“

Ob die Pläne dieses Jahr umgesetzt werden können, scheint fraglich angesichts verschiedener anderer Baustellen. Ob Straßen, Brücken oder Feuerwehr-Gerätehäuser: Wenn der Stadtrat im Frühjahr über den neuen Haushalt entscheidet, dann könnte angesichts des hohen Investitionsbedarfs in Riesa der Tierpark zum wiederholten Mal den Kürzeren ziehen.

Ein weiteres Jahr, in dem nichts umgebaut wird – das mag auf den ersten Blick wie ein Luxusproblem erscheinen. Ist es aber nicht, sagt Gerhard Herrmann. Einige Teile der Anlage stammen noch aus der Zeit, als das Gelände noch von den Rassegeflügelzüchtern genutzt wurde. Das war in den 70er-Jahren. „Das fällt uns irgendwann auf den Kopf“, fürchtet der Tierpark-Chef. Insbesondere um die Vogelvolieren macht er sich Sorgen. Sie stehen an einer Mauer, die in die Jahre gekommen ist. Irgendwann könnte sie einfach in sich zusammenrutschen, so Herrmanns Befürchtung. Schon jetzt sei sie notgesichert. „Aber jetzt aufwendige Reparaturen zu beginnen, wenn vielleicht demnächst eine Komplettsanierung kommt – das ist am Ende herausgeworfenes Geld.“ Mittlerweile seien schon weitere Baustellen hinzugekommen. Das Affengehege etwa sei nun auch fast 20 Jahre alt, da stehe bereits die nächste Generalüberholung an. Der Tierpark-Leiter wünscht sich vor allem eine Entscheidung seitens der Stadt. Vielleicht müsse man das ursprüngliche Konzept auch noch einmal neu durchdenken und überarbeiten. „Die Frage ist: Was wünscht sich die Stadt für den Tierpark?“

Die FVG jedenfalls bekennt sich klar. Der Tierpark sei „für uns ein sehr wichtiges Puzzleteil im Gesamtkonzept der FVG, den Riesaern und ihren Gästen tolle Freizeitangebote in unserer lebenswerten Stadt nahe zu bringen“, sagt Geschäftsführerin Manuela Langer. Die Anlage auf dem Klostergelände sei ein Magnet auch für überregionale Besucher. Im vergangenen Jahr habe der Tierpark erstmals sogar Gäste aus Großbritannien, Luxemburg und Ägypten begrüßen können.

Der Attraktivität des Tierparks käme es ohnehin zugute, wenn sich dort auch baulich wieder etwas verändert. „Man sollte schon immer versuchen, etwas Neues anzubieten“, sagt der Vorstand der Deutschen Tierpark-Gesellschaft Gert Emmrich. In Riesa war er zuletzt vor etwa fünf Jahren, sagt er. „Ich habe ihn als netten und hübschen Tierpark in Erinnerung, mit engagierten Mitarbeitern.“ Knappe Kassen gebe es anderswo auch, so Emmrich. Aber gerade wenn die Besucher näher an die Tiere herankönnten, dann erhöhe das natürlich den Erlebniswert. „Und Investitionen bedeuten am Ende auch neue Einnahmen: Die Besucher sind schon neugierig, was sich in den Anlagen so getan hat.“

