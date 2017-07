Was wird aus den Sprengungen? In einem Bunker in der Massenei sollen explosive Werkstoffe getestet werden. Doch die Bedenken dagegen sind noch nicht ausgeräumt.

In diesem Bunker der ehemaligen NVA-Raketenstellung im Wald zwischen Seeligstadt und Großröhrsdorf sollen Werkstoffe getestet werden. © Thorsten Eckert

Das hat für Aufregung gesorgt: Ein Unternehmer will in einem früheren Raketenbunker in der Massenei Werkstoffe testen und dabei Sprengungen durchführen. Der Bunker befindet sich auf Seeligstädter Flur, allerdings auch in der Nähe des beliebten Massenei-Bades, das zu Großröhrsdorf gehört. Deshalb wehrt sich die Stadt gegen dieses Projekt, seit es vor einem Jahr bekannt wurde. Vor dem Stadtrat informierte die Großröhrsdorfer Bürgermeisterin Kerstin Ternes jetzt über den aktuellen Stand. Demnach ist es derzeit ruhig geworden um das Vorhaben. Die Spreng-Pläne würden immer noch im Landratsamt liegen.

Die Stadt pocht ihrerseits auf eine zweite Probesprengung, bevor in der Sache weitere Schritte gegangen werden. Die Aussagekraft der ersten Sprengung zweifelt die Stadt an. Der Kreis hat die Forderung nach einer zweiten Sprengprobe unterstützt. Dabei müssten auf jeden Fall Mengen zum Einsatz kommen, die der Realität bei künftigen Tests entsprechen, so die Vorgabe der Kreisbehörde. Für das Genehmigungsverfahren werde ein unverfälschtes Ergebnis benötigt, so lautete zuletzt die Aussage. Kerstin Ternes sagt dazu: „Wir gehen davon aus, dass eine zweite Probesprengung erfolgen muss.“

Die Stadt Großröhrsdorf sorgt sich insbesondere um das Erlebnisbad. Es sei nicht vorstellbar, dass die Sprengungen folgenlos bleiben sollen. Zu befürchten seien Schäden am Baugrund und am Edelstahlbecken. Auch könnte das Image des Erholungsgebiets Schaden nehmen. (SZ)

