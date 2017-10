Was wird aus dem Weg am Schloss? Die Radeburger Stadtverwaltung möchte daraus gern wieder einen Privatweg machen, um klare Verhältnisse zu schaffen. Stadträte sehen das anders.

Derzeit ist der Weg östlich vom Berbisdorfer Schloss gesperrt. Ob er künftig wieder genutzt werden kann, ist nicht gewiss. © Norbert Millauer

Als Alternative steht aber der Weg westlich des Wasserschlosses zur Verfügung, der neben der Kirche beginnt.

Ein rot-weißer Absperrzaun, ein Schild, das den Durchgang für Fußgänger verbietet, und der erklärende Hinweis „Gefahr durch Bäume“ – die Botschaft ist unmissverständlich. Gesperrt hat den Weg, der sich von der Brücke „Am Schloss“ in Berbisdorf zwischen Promnitz und Schlossteich an alten Eichen vorbei zum Park schlängelt, die Radeburger Stadtverwaltung. Zur Sicherheit der Fußgänger und Radfahrer. Denn wie der Berbisdorfer SPD-Stadtrat Frank Feuker in der Ratssitzung am Donnerstagabend sagte, sei erst unlängst ein dicker, trockener Ast wie aus heiterem Himmel zu Boden gestürzt. Zum Glück wurde dadurch niemand verletzt.

Der Weg gehört zum Schlossgrundstück und befindet sich damit in Privatbesitz. Allerdings ist er seit 1995 beschränkt öffentlich gewidmet, kann also von jedermann genutzt werden. Und genau das ist das Problem. Denn von Gesetz wegen haben Eigentümer dafür zu sorgen, dass von ihrem Grundstück keine Gefahr für angrenzende öffentliche Straßen und Wege ausgeht. Im konkreten Fall würde das bedeuten, dass der neue Schlossherr, der das Areal vor zwei Jahren ersteigert hatte und die Gebäude nun Schritt für Schritt saniert, die über die Jahre vernachlässigten alten Bäume einer angemessenen Baumpflege unterziehen müsste. Im Rathaus geht man davon aus, dass dafür einmalig um die 10 000 Euro erforderlich wären, dazu kämen jährliche Folgekosten.

Aus Sicht der Stadtverwaltung ein unverhältnismäßig hoher Aufwand für den Grundstückseigentümer. Denn der Weg ist nicht zwingend erforderlich, gibt es doch nur wenige Meter davon entfernt einen weiteren, der die Verbindung zwischen der Straße „Am Schloss“ und dem Park ermöglicht. Dieser Weg auf der anderen Seite des Wasserschlosses ist ebenfalls öffentlich gewidmet und befindet sich zudem im Eigentum der Stadt.

Der Technische Ausschuss des Stadtrates war daher Ende September dem Vorschlag der Verwaltung gefolgt und hatte dem Stadtrat empfohlen, den derzeit gesperrten Weg einzuziehen, wie es im Behördendeutsch heißt. Damit wäre der Weg nicht mehr öffentlich, womit der Schlossherr dort auch nicht mehr für die Verkehrssicherheit sorgen müsste.

Ein entsprechender Beschluss wurde am Donnerstagabend vom Stadtrat aber trotz der Empfehlung des Technischen Ausschusses nicht gefasst. Vielmehr vertagte Bürgermeisterin Michaela Ritter (parteilos) die Abstimmung darüber, um vor einer Entscheidung das Gespräch mit dem Grundstückseigentümer zu suchen. Denn Frank Feuker hatte deutlich gemacht, dass sich die Berbisdorfer den Erhalt des Weges wünschen. Die Stadträte diskutierten daher auch darüber, ob nicht die Stadt die notwendigen Baumpflegearbeiten übernehmen könnte.

Schließlich wurde das aber verworfen, weil damit ein Präzedenzfall geschaffen werden würde. Michael Ufert (SPD) schlug daher schließlich vor, mit dem Schlossbesitzer zu reden, ob er den Grundstücksstreifen mit dem Weg der Stadt für einen symbolischen Euro überlassen würde. „Dann könnte sich die Stadt um die Bäume kümmern.“

