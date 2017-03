Was wird aus dem Sebnitzer Blumenball? Nach der Absage des Balls ist das Bedauern groß – Karten gekauft haben aber auch zu wenige. Das endgültige Aus soll es nicht sein.

Seit klar ist, dass es in diesem Jahr keinen Blumenball geben wird, diskutieren die Sebnitzer über die Gründe. Am Montag hat die Stadt den für den 8. April angesetzten Ball abgesagt, weil im Vorfeld nicht genügend Karten verkauft wurden. „Es ist sehr bedauerlich, dass eine Tradition einfach abgesagt wird“, schreibt Akrobatiktrainer Wolfgang Knittel aus Ehrenberg in einem Leserbrief an die SZ. „Das neue Blumenmädchen wird zwar gewählt, doch für Sebnitz geht ein kultureller Höhepunkt einfach so den Bach herunter.“ Wolfgang Knittel hat auch eine Theorie, warum der Kartenverkauf nicht lief. Seiner Meinung nach war der Termin am 8. April ungünstig gewählt. „An diesem Tag sind Jugendweihen in Sebnitz, bei über fünf Klassen sind das weit über 100 Schüler.“ Grob geschätzt würden damit über 1 000 potenzielle Gäste von vornherein wegfallen, meint er. Seine Idee: Man hätte die Stadthalle anbieten können, um ein gemeinsames Fest zu feiern, inklusive Band und Programm.

Auf der Facebookseite der SZ Sebnitz hat die Meldung zur Ballabsage ebenfalls viele Kommentare ausgelöst. Einige Nutzer sehen die Schuld bei Oberbürgermeister Mike Ruckh (CDU). Er müsse den „einfachen Menschen“ besser zuhören, heißt es da oder dass Sebnitz durch die Streichung langsam Selbstmord begehe. Die Kritiker bekommen aber Gegenwind: „Ich frage mich, wer von den Personen, die auch diese Nachricht nur zum Meckern nutzen, tatsächlich zum Blumenball gegangen wäre ... wahrscheinlich die wenigsten“, schreibt Facebook-Nutzerin Christin Glaser. Nutzer Rüdiger Schlögel kommentiert: „Wenn alle so unzufrieden mit der Situation und der Perspektive sind, dann nehmt doch Euer Schicksal endlich mal in Eure Hand und schafft klare Alternativen, anstatt sich in Opfergejammer zu gefallen.“

Völlig überraschend kommt die geringe Nachfrage nach den Ballkarten indes nicht. Dass die Stadthalle im vergangenen Jahr mit 180 Gästen gut gefüllt war, lag nicht zuletzt daran, dass die Stadt zum Jubiläumsball alle ehemaligen Blumenmädchen eingeladen hatte. Jetzt das Ende der 20-jährigen Balltradition zu verkünden, wäre zumindest aus Sicht der Stadtverwaltung verfrüht. „Die Absage kann eine Chance für den Neubeginn sein“, erklärt OB Mike Ruckh, auch wenn sie natürlich sehr bedauerlich sei. „Das zwingt uns alle zum Nachdenken und dazu, am Konzept zu arbeiten.“ Ein Comeback im kommenden Jahr schließt der OB nicht aus.

An einem Prozedere für die Wahl des 21. Blumenmädchens wird gearbeitet.

