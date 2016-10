Was wird aus dem Saal im „Schwarzen Adler“? Für das einstige Hotel am Dohnaischen Platz in Pirna ist ein Investor in Sicht. Jedoch muss dieser wahrscheinlich ohne Fördermittel auskommen.

Das einstiege Hotel „Schwarzer Adler“ in Pirna. © Daniel Förster

Pirna. Für das einstige Hotel „Schwarzer Adler“ am Dohnaischen Platz ist ein Investor in Sicht. Das deutet Stadtrat Peter Schwerg (CDU) in einer Anfrage an die Stadtverwaltung an. Möglicherweise gebe es mit dem Investor die Chance auf Wiederherstellung des historischen Ballsaales. Das, so Schwerg, werde allerdings kaum ohne Fördermittel gehen.

Die Stadtverwaltung macht dafür wenig Hoffnung. Das infrage kommende Förderprogramm „Städtebaulicher Denkmalschutz“ ende 2017, bereits seit 2013 würden in Pirna keine neuen Projekte mehr darüber gefördert. Noch vorhandene Mittel seien für die Neugestaltung des Schlosshanges gebunden. Über die Programme der Stadtsanierung gebe es keine Möglichkeit mehr, den „Schwarzen Adler“ zu fördern, so die Stadt. (SZ/ce)

zur Startseite