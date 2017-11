Was wird aus dem Karasek-Museum in Seifhennersdorf? Weil ein zweiter Rettungsweg fehlt, ist jetzt das Obergeschoss gesperrt. Nun wird diskutiert, ob ein Umzug besser wäre.

Krisensitzung im Bauernzimmer des Karasek-Museums in Seifhennersdorf. Heiner Haschke und Ina Köhler sorgen sich um den Fortbestand der Einrichtung. © Matthias Weber

Seifhennersdorf. Heiner Haschke – alias Räuberhauptmann Karasek – ist sauer und enttäuscht. Und Ina Köhler, der Geschäftsführerin des Karasek-Museums in Seifhennersdorf, geht es nicht viel anders. Derzeit ist das Aushängeschild des Museums nicht mehr für die Öffentlichkeit zugänglich. Das gesamte obere Stockwerk ist für Besucher gesperrt. Aber gerade hier befindet sich die Ausstellung zum Räuberhauptmann. Die historische Wohn- und Arbeitsstube eines Leinewebers ist derzeit genauso wenig zu sehen wie die Bauernstube und die Schlafstube aus längst vergangenen Zeiten. Und auch die Toiletten befinden sich im Obergeschoss.

Wie für viele andere ähnliche Einrichtungen, gelten für das Karasek-Museum inzwischen strengere Brandschutzregeln. Konkret geht es dabei unter anderem um einen zweiten Rettungsweg. Der fehlt dem Haus. Auf der jüngsten Stadtratssitzung sollte deswegen ein Teil des geplanten Brandschutzkonzeptes für das Museum umgesetzt werden. Doch dazu kam es nicht. Von 15 Stimmberechtigten votierten nur drei dafür. Acht – vorwiegend CDU-Stadträte – stimmten dagegen und vier enthielten sich ihrer Stimme. Angesichts des Spardruckes, dem die Stadt ausgesetzt ist, wurde vielmehr gewünscht, dass die Stadt prüfen soll, ob das Museum nicht in den wenige Meter entfernten Bulnheim´schen Hof umziehen kann. Nach Meinung einiger Stadträte könnte die Stadt so vielleicht die Ausgaben für ein Haus sparen. Zumal ja sowieso nach Ideen gesucht wird, den Bulnheim´schen Hof mehr auszulasten.

Heiner Haschke macht jetzt diese Diskussion erst recht wütend. Weil es diese Überlegungen schon mal 2016 gab, hat er sich zusammen mit Ina Köhler damals die Mühe gemacht, und sich im Bulnheim´schen Hof umgesehen, inwieweit ein Umzug des Museums dorthin möglich wäre. In ihrer Stellungnahme dazu machten sie klar, dass ihrer Meinung nach ein Umzug viele Nachteile hätte. Im Karasek-Museum sind alle Fenster und Türen vergittert und bieten einen besseren Schutz vor Diebstahl des Museumsgutes. Auch gibt es im Museum eine Sicherheitsanlage. Im Bulnheim´schen Hof müsste in allen Räumen die Beleuchtung den Ausstellungsstücken angepasst werden. Zwar ist das Gebäude groß, aber ein Zimmer, indem der Räuberhauptmann 50 Personen, wie etwa bei Busreisen, begrüßen kann, fehlt. „Auch ist dort das jetzige Museumsflair mit seinen Holzdecken, -täfelungen und alten Dielen nicht gegeben, schildert Heiner Haschke. Zudem sei das Erdgeschoss wegen Feuchtigkeit für Ausstellungszwecke nicht geeignet.

„Ich verstehe auch nicht, warum diese Stellungnahme von uns nie an die Stadträte weitergeleitet wurde, obwohl sie auch an sie adressiert war“, sagt er. CDU-Fraktionsvorsitzender Peter Hänsgen bestätigt auf Nachfrage der SZ, vor der Abstimmung im Stadtrat diese Stellungnahme nicht gekannt zu haben. Für ihn ist das Problem hausgemacht. „Nach der Kommunalwahl hatten wir viele neue Stadträte. Damit sie einen Überblick erhalten, haben wir uns zwar die Immobilien angeschaut, die die Stadt besitzt, aber nachher nie darüber geredet, wie es mit ihnen weitergehen könnte. Alle haben eine schlechte Auslastung und im Bulnheim´schen Hof stehen Räume leer, schildert Peter Hänsgen. „Wir müssen endlich überlegen, wo will die Stadt mit den Gebäuden hin und was kann sie sich davon leisten.“ Schnellschüsse sind da jetzt wenig hilfreich. Rund 107 000 Euro würde es kosten, wenn die Stadt die wesentlichsten Brandschutzauflagen, wie die zweite Fluchttreppe, erfüllt. Trotz Fördermitteln müsste die Stadt 67 000 Euro beitragen. Ein Großteil dieser Summe hätte sie aber noch aus Mitteln des Stadtumbaus zur Verfügung. Peter Hänsgen bemerkt, dass von den jetzt gezogenen Konsequenzen mit der Schließung des Obergeschosses im Museum im Technischen Ausschuss nicht die Rede war. Aber eigentlich hätte das Obergeschoss bis zum Anbau einer zweiten Treppe auch so geschlossen werden müssen.

Hauptamtsleiter Wolfgang Müller weist die Kritik von Heiner Haschke wegen des Nicht-Weiterleitens von dessen Stellungnahme an die Stadträte energisch zurück. „Zum damaligen Zeitpunkt sei das noch gar nicht relevant gewesen. Wir arbeiten jetzt gemeinsam mit den Stadträten an einer Lösung. Wie die aussieht, kann man im Moment nicht sagen“, berichtet er.

Bürgermeisterin Karin Berndt (UBS) will bei der nächsten Stadtratssitzung am 16. November den im Oktober abgelehnten Beschluss erneut auf die Tagesordnung setzen. Als Vorsitzender des Fremdenverkehrsvereins, der das städtische Museum betreibt, hofft Heiner Haschke genau wie Ina Köhler, dass diesmal eine andere Entscheidung fällt. Damit nicht wie derzeit nur die geologische Abteilung, die Ausstellung „Damals in der DDR“ und die Touristinformationen geöffnet sind. Die „Teufelsausstellung“, die am 3. Dezember im Obergeschoss eröffnet werden sollte, ist schon abgesagt worden.

